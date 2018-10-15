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В Чехии подорожают сигареты

В Чехии подорожают сигареты

Yuliya Boda 2035 0
Согласно новой директиве ЕС, производителям придется существенно изменить внешний вид упаковок.
В Чехии подорожают сигареты

В следующем году табачные фирмы ожидает увеличение расходов на производство сигарет. С 20 мая, согласно новой директиве ЕС, на каждой пачке сигарет должен быть специальный код, с помощью которого можно будет отследить их путь от производителя до розничных сетей. Таким образом в ЕС планируют уменьшить контрабанду сигарет.

Кроме того, производителям придется изменить вид самих пачек, а именно изображений, предупреждающих о вреде курения. Сейчас они покрывают 65% пространства на пачке и дополняются письменными предупреждениями. В передней части пачки изображение расположено наверху, а на задней стороне – внизу. Теперь производителям придется перенести картинку на задней стороне упаковки снизу вверх.

По словам Камила Провазника, управляющего директора компании Imperial Tobacco, данные изменения будут означать стомилионные расходы для производителей.

Подорожание сигарет будет проводиться постепенно. Первое подорожание ожидается перед Рождеством, затем – в 2019 и 2020 годах. Противники курения, напротив, настаивают на шоковой ценовой терапии и полном увеличении цен в этом году.

Источник: novinky.cz

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Чехия сигареты цены
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