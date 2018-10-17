Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности

Чехия улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности и стала самой развитой страной в Центральной Европе. Россия вышла в лидеры среди стран Евразии.

В этом году Чехия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности и заняла 29-е место из 140 стран мира. Рейтинг Global Competitiveness Index (GCI) ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Он измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. С этого года исследование провели по новой методике, которая лучше отражает цифровую трансформацию экономики.

Первые места рейтинга конкурентоспособности в этом году не изменились. Самую высокую оценку получили США (85,6 балла), Сингапур (83,5 балла) и Германия (82,8 балла).

Чехия последние несколько лет занимала 31-е место, но в этом году поднялась на две позиции. Всего страна набрала 71,2 балла из 100 возможных.

Если сравнивать с первыми 15 странами ЕС, то Чехия отстает от них по 11 показателям из 12, за исключением макроэкономической стабильности. В Центральной Европе Чешская Республика занимает первое место. Польша занимает в рейтинге 37-е место, Словакия – 41-е, Венгрия – 48-е.

Конкурентоспособность Чехии в 2018 году снова снижает недостаточно развитая инфраструктура, дефицит квалифицированной рабочей силы и относительная отсталость в области информационных технологий.

По данным ВЭФ, Чехия теряет позиции в сфере оптоволоконного присоединения к интернету. Также в стране слабая активность в области информационных технологий, что влечет за собой низкую долю вывоза высокотехнологичной продукции. По сравнению с другими странами ЕС Чехия отстает в финансировании государством исследований и развития.

Россия в этом году поднялась в рейтинге с 45 на 43 место и стала лучшей среди стран Евразии. В исследовании отметили размеры внутреннего рынка, человеческий капитал и уровень развития базовой цифровой инфраструктуры.

Казахстан занял в рейтинге 59-е место, Украина – 83-е место. Беларусь в рейтинге не участвует из-за отсутствия достаточно достоверной статистики. Последнее, 140-е место, занял Чад.

В рейтинге все страны сравнивают по 12 факторам, которые включают в себя инфраструктуру, образование, здравоохранение, эффективность рынка труда, технологическую подготовку, инновации, размер внутреннего рынка, макроэкономическую среду, прозрачность и эффективность работы правительства.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2018

1. США

2. Сингапур

3. Германия

4. Швейцария

5. Япония

6. Голландия

7. Гонконг

8. Великобритания

9. Швеция

10. Дания

...

29. Чехия

...

41. Словакия

…

43. Россия

…

59. Казахстан

…

83. Украина

…

140. Чад

Источник: ВЭФ