Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности

Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности

Vladislava M 746 0
Чехия улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности и стала самой развитой страной в Центральной Европе. Россия вышла в лидеры среди стран Евразии.
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности

В этом году Чехия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности и заняла 29-е место из 140 стран мира. Рейтинг Global Competitiveness Index (GCI) ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Он измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. С этого года исследование провели по новой методике, которая лучше отражает цифровую трансформацию экономики.

Первые места рейтинга конкурентоспособности в этом году не изменились. Самую высокую оценку получили США (85,6 балла), Сингапур (83,5 балла) и Германия (82,8 балла).

Чехия последние несколько лет занимала 31-е место, но в этом году поднялась на две позиции. Всего страна набрала 71,2 балла из 100 возможных.

Если сравнивать с первыми 15 странами ЕС, то Чехия отстает от них по 11 показателям из 12, за исключением макроэкономической стабильности. В Центральной Европе Чешская Республика занимает первое место. Польша занимает в рейтинге 37-е место, Словакия – 41-е, Венгрия – 48-е.

Конкурентоспособность Чехии в 2018 году снова снижает недостаточно развитая инфраструктура, дефицит квалифицированной рабочей силы и относительная отсталость в области информационных технологий.

По данным ВЭФ, Чехия теряет позиции в сфере оптоволоконного присоединения к интернету. Также в стране слабая активность в области информационных технологий, что влечет за собой низкую долю вывоза высокотехнологичной продукции. По сравнению с другими странами ЕС Чехия отстает в финансировании государством исследований и развития.

Россия в этом году поднялась в рейтинге с 45 на 43 место и стала лучшей среди стран Евразии. В исследовании отметили размеры внутреннего рынка, человеческий капитал и уровень развития базовой цифровой инфраструктуры.

Казахстан занял в рейтинге 59-е место, Украина – 83-е место. Беларусь в рейтинге не участвует из-за отсутствия достаточно достоверной статистики. Последнее, 140-е место, занял Чад.

В рейтинге все страны сравнивают по 12 факторам, которые включают в себя инфраструктуру, образование, здравоохранение, эффективность рынка труда, технологическую подготовку, инновации, размер внутреннего рынка, макроэкономическую среду, прозрачность и эффективность работы правительства.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2018

1. США

2. Сингапур

3. Германия

4. Швейцария

5. Япония

6. Голландия

7. Гонконг

8. Великобритания

9. Швеция

10. Дания

...

29. Чехия

...

41. Словакия

43. Россия

59. Казахстан

83. Украина

140. Чад

Источник: ВЭФ

Рассказать всем:
Темы
Чехия экономика рейтинг
Читайте
по теме 
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
581 0
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
16.10.2018 14:43 Общество
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
2662 0


Мобильная версия