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Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге

Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге

artyommm 1288 0
Торговый центр «Невский» ранее принадлежал компании Stockmann (Финляндия).
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге

Компания PPF Real Estate, которая принадлежит самому богатому чеху Петру Келлнеру, покупает торговый центр «Невский» в Санкт-Петербурге. Продавцом выступает финская компания Stockmann. Сумма сделки составляет 171 млн евро. Транзакцию должно одобрить российское антимонопольное управление. 

Торговый центр «Невский» дополнит портфолио коммерческой недвижимости PPF Real Estate в России. В него уже входят такие торговые центры, как «Ярмарка» в Астрахани и M5 Mall в Рязани.

Компания Stockmann решила сосредоточиться на своих торговых центрах в Финляндии и странах Прибалтики. Довольно долго она искала покупателя, что отразилось и на стоимости объекта. О намерении продавать ТЦ компания сообщила еще в октябре 2016 года. Финский Stockmann, таким образом, сейчас полностью уходит из России.

На 1 января текущего года стоимость центра оценивали в 181 млн евро. «Невский» открылся в ноябре 2010 года, и сейчас в нем находится 90 арендаторов. Общая площадь торговых и офисных площадей составляет 46 тысяч квадратных метров.

Источник: novinky.cz

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Темы
Петр Келлнер PPF Россия недвижимость
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