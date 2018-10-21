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Президент Чехии планирует строительство новой атомной электростанции

Президент Чехии планирует строительство новой атомной электростанции

Yuliya Boda 411 0
В строительстве атомного блока заинтересовано шесть компаний, среди которых и российская компания «Росатом».
Президент Чехии планирует строительство новой атомной электростанции

Президент Чехии Милош Земан решил поддержать дальнейшее развитие ядерной энергетики. При производстве электроэнергии большее внимание будет также уделяться и стандартным видам производства энергии, например, угольным станциям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в своем твиттере.

В Чехии продолжается дискуссия о возможном строительстве новой атомной электростанции. Планам мешала лишь неопределенность в том, как проект будет финансироваться в долгосрочной перспективе. Министр промышленности и торговли Марта Новакова подчеркнула, что финансовая составляющая строительства нового ядерного блока должна быть решена к концу этого года.

В строительстве новой атомной станции в Чехии, согласно предварительной информации, заинтересовано шесть компаний: российская государственная компания «Росатом», французский концерн EDF, южнокорейский KHNP, китайская фирма General Nuclear Power, совместное предприятие Areva и Mitsubishi Atmea, а также американская компания Westinghouse. По мнению специалистов, Земан остановит свой выбор на российском «Росатоме».

«У президента Милоша Земана и его советника по вопросам энергетики Мартина Нэедлого есть прямые контакты на  «Росатом», так что нынешнее правительство не боится геополитических рисков», – подчеркнули эксперты.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия энергетика
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