Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича

Самый богатый предприниматель Чехии, Петр Келлнер, интересуется покупкой английского футбольного клуба «Челси», который на данный момент принадлежит Роману Абрамовичу. По информации издания Tyden.cz, первые переговоры о покупке должны пройти уже в ближайшие дни.
В 2018 году Петр Келлнер снова занял первое место в списке Forbes среди чешских миллиардеров. Его состояние оценивают в 15,5 млрд долларов. С Романом Абрамовичем Келлнер находится в дружеских отношениях. На стадионе «Челси» VIP-ложи Абрамовича и Келлнера расположены рядом.
Информация о том, что Роман Абрамович планирует продавать футбольный клуб «Челси», впервые появилась в конце августа 2018 года. Тогда в СМИ поступили сведения о том, что миллиардер обратился к инвестиционному банку для рассмотрения предложений по продаже. Представители клуба опровергли информацию о продаже в СМИ.
В издании Bloomberg, тем не менее, сообщили, что Абрамович хочет получить за клуб 3 млрд фунтов. За последнее время к клубу проявляли интерес китайские инвесторы и самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф.
Предпосылки для продажи футбольного клуба у миллиардера есть. Власти Британии не так давно не продлили Абрамовичу визу, и он отказался от строительства стадиона «Челси». Для российских олигархов вложения в Европе сейчас сопряжены с повышенными рисками, поэтому эксперты говорят о возвращении их капитала домой, в Россию.
Роман Абрамович стал владельцем контрольного пакета акций лондонского клуба в 2003 году, приобретя их за 140 млн фунтов стерлингов. С того момента команда по пять раз становилась победителем чемпионата и Кубка Англии, выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы.