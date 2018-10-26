Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича

СМИ: Петр Келлнер интересуется покупкой лондонского футбольного клуба «Челси», которым владеет его друг Роман Абрамович. Переговоры запланированы на ближайшие дни.

Самый богатый предприниматель Чехии, Петр Келлнер, интересуется покупкой английского футбольного клуба «Челси», который на данный момент принадлежит Роману Абрамовичу. По информации издания Tyden.cz, первые переговоры о покупке должны пройти уже в ближайшие дни.

В 2018 году Петр Келлнер снова занял первое место в списке Forbes среди чешских миллиардеров. Его состояние оценивают в 15,5 млрд долларов. С Романом Абрамовичем Келлнер находится в дружеских отношениях. На стадионе «Челси» VIP-ложи Абрамовича и Келлнера расположены рядом.

Информация о том, что Роман Абрамович планирует продавать футбольный клуб «Челси», впервые появилась в конце августа 2018 года. Тогда в СМИ поступили сведения о том, что миллиардер обратился к инвестиционному банку для рассмотрения предложений по продаже. Представители клуба опровергли информацию о продаже в СМИ.

В издании Bloomberg, тем не менее, сообщили, что Абрамович хочет получить за клуб 3 млрд фунтов. За последнее время к клубу проявляли интерес китайские инвесторы и самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф.

Предпосылки для продажи футбольного клуба у миллиардера есть. Власти Британии не так давно не продлили Абрамовичу визу, и он отказался от строительства стадиона «Челси». Для российских олигархов вложения в Европе сейчас сопряжены с повышенными рисками, поэтому эксперты говорят о возвращении их капитала домой, в Россию.

Роман Абрамович стал владельцем контрольного пакета акций лондонского клуба в 2003 году, приобретя их за 140 млн фунтов стерлингов. С того момента команда по пять раз становилась победителем чемпионата и Кубка Англии, выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы.



