Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича

Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича

Vladislava M 151 0
СМИ: Петр Келлнер интересуется покупкой лондонского футбольного клуба «Челси», которым владеет его друг Роман Абрамович. Переговоры запланированы на ближайшие дни.
Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича

Самый богатый предприниматель Чехии, Петр Келлнер, интересуется покупкой английского футбольного клуба «Челси», который на данный момент принадлежит Роману Абрамовичу. По информации издания Tyden.cz, первые переговоры о покупке должны пройти уже в ближайшие дни.

В 2018 году Петр Келлнер снова занял первое место в списке Forbes среди чешских миллиардеров. Его состояние оценивают в 15,5 млрд долларов. С Романом Абрамовичем Келлнер находится в дружеских отношениях. На стадионе «Челси» VIP-ложи Абрамовича и Келлнера расположены рядом.

Информация о том, что Роман Абрамович планирует продавать футбольный клуб «Челси», впервые появилась в конце августа 2018 года. Тогда в СМИ поступили сведения о том, что миллиардер обратился к инвестиционному банку для рассмотрения предложений по продаже. Представители клуба опровергли информацию о продаже в СМИ.

В издании Bloomberg, тем не менее, сообщили, что Абрамович хочет получить за клуб 3 млрд фунтов. За последнее время к клубу проявляли интерес китайские инвесторы и самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф.

Предпосылки для продажи футбольного клуба у миллиардера есть. Власти Британии не так давно не продлили Абрамовичу визу, и он отказался от строительства стадиона «Челси». Для российских олигархов вложения в Европе сейчас сопряжены с повышенными рисками, поэтому эксперты говорят о возвращении их капитала домой, в Россию.

Роман Абрамович стал владельцем контрольного пакета акций лондонского клуба в 2003 году, приобретя их за 140 млн фунтов стерлингов. С того момента команда по пять раз становилась победителем чемпионата и Кубка Англии, выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы.


 

Рассказать всем:
Темы
спорт бизнес Чехия
Читайте
по теме 
Премьера фильма «Zlatý podraz»: Сборная Чехословакии играет против сборной СССР
22.10.2018 08:06 Культура
Премьера фильма «Zlatý podraz»: Сборная Чехословакии играет против сборной СССР
424 0
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
1281 0
Что делать на выходных 13 и 14 октября в Праге
13.10.2018 09:31 Культура
Что делать на выходных 13 и 14 октября в Праге
964 0
Как провести выходные 6 и 7 октября 2018 года в Праге
05.10.2018 18:03 Культура
Как провести выходные 6 и 7 октября 2018 года в Праге
1589 0
Последние новости:
26
октября
Партия пиратов будет руководить Прагой
26.10.2018 13:21 Политика
Партия пиратов будет руководить Прагой
73 0
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта
26.10.2018 12:41 Общество
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта
196 0
25
октября
В Чехии раскрыли фальсификацию итогов голосования на выборах
25.10.2018 14:06 Политика
В Чехии раскрыли фальсификацию итогов голосования на выборах
1237 0
В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время
25.10.2018 13:39 Общество
В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время
1281 0
По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай
25.10.2018 11:38 Общество
По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай
1201 0
24
октября
В Праге срочно закрыли автомобильный мост
24.10.2018 11:27 Общество
В Праге срочно закрыли автомобильный мост
2111 0
На выходных пражские музеи можно будет посетить бесплатно
24.10.2018 11:18 Общество
На выходных пражские музеи можно будет посетить бесплатно
1727 0
23
октября
Чех претендует на вознаграждение в миллион долларов от работодателя
23.10.2018 11:41 Общество
Чех претендует на вознаграждение в миллион долларов от работодателя
2659 0
На фестиваль «Новый русский фильм» в Прагу приедет сын Высоцкого
23.10.2018 11:17 Культура
На фестиваль «Новый русский фильм» в Прагу приедет сын Высоцкого
886 0
В Праге пройдет военный парад
23.10.2018 10:31 Общество
В Праге пройдет военный парад
1755 0


Мобильная версия