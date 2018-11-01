Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге

Всемирный банк составил несколько списков стран: по легкости получения разрешения на строительство, по условиям ведения бизнеса, по дружелюбию налоговой системы и др.

Чехия заняла 156 место в мире по сложности условий для получения разрешения строить недвижимость. Всего в списке, который составил Всемирный банк, оказалось 190 стран. Что касается условий для ведения бизнеса, по этому параметру Чехия заняла 35 место.

Девелоперы и экономисты в Чехии уже давно критикуют систему получения разрешения на строительство. В прошлом году страна занимала по этому показателю 127 место в списке. В этом – ее позиции ухудшились. Кстати, в 2010 году ЧР занимала 76 строчку.

Предложение квартир, в особенности в крупных городах, не позволяет удовлетворить спрос, что отразилось на существенном подорожании недвижимости.

Чехию также оценили с точки зрения открытия бизнеса, и по этому параметру она оказалась на 115 строчке. Не очень привлекательная картина сложилась и в области защиты малых инвесторов.

Рейтинг оценки условий для бизнеса:

1. Новая Зеландия

2. Сингапур

3. Дания

4. Гонконг

5. Южная Корея

6. Грузия

7. Норвегия

8. США

9. Македония

10. ОАЭ

...

34. Португалия

35. Чехия

36. Нидерланды

...

190. Сомали

По дружелюбию налоговой системы Чехия заняла 45 место. В среднем чешские компании в прошлом году потратили около 230 ч на заполнение всех деклараций, что на 6 ч меньше, чем годом ранее.

Источник: novinky.cz