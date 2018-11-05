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Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее

Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее

Vladislava M 993 0
За третий квартал 2018 года в Чехии продали на 30% меньше, чем во втором. Причина – дефицит жилья и высокие цены из-за длительной выдачи разрешений на строительство.
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее

Дефицит жилья в Чехии с каждым годом увеличивается, а цены на недвижимость быстро растут. Строительные компании утверждают, что строили бы вдвое больше новых домов, но не могут сделать это из-за сложной и длительной процедуры выдачи разрешений на новые проекты.

По сложности процесса выдачи разрешений на строительство недвижимости Чехия занимает примерно 30-е место в мире от конца. Ситуация с выдачей разрешений на строительство лучше даже в Албании, Танзании и Бангладеш.

Многие жители Чехии жалуются, что вырастить ребенка и помочь ему купить собственное жилье стало слишком сложно. Самый большой дефицит квартир наблюдается в Праге, но проблема существует во всей стране. Об этом говорят актуальные данные из исследований, проведенных в третьем квартале 2018 года. По темпам роста цен на недвижимость регионы зачастую обгоняют Прагу.

Третий квартал с точки зрения продажи жилья был в Чехии самым слабым за длительный период. В Праге за это время продали меньше всего квартир за последние 6 лет (всего 1050). Это на треть меньше, чем во втором квартале.

В других городах ситуация была еще хуже. Например, в Либерце купить квартиру удалось только 10 людям. Во всей республике, кроме Праги, падение продаж составило 29%.

 

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Источник: ceskatelevize.cz

 

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недвижимость продажа недвижимости Прага
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