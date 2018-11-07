В Чехии посчитали туристов в прошлом квартале

Турпоток из России в Чехию сократился на 5%.

В Чехии подвели итоги входящего турпотока за третий квартал. Всего в чешских гостиницах, пансионатах и кемпингах за этот период остановилось 7,4 млн туристов, что на 5,7% больше, чем в третьем квартале прошлого года. Количество ночевок также выросло на 4,3% и составило 20,6 млн. Таким образом, даже в главный сезон Чехия показывает тенденцию к увеличению турпотока, – сообщают в Чешском статистическом управлении.

Стало больше как иностранных, так и своих туристов. На 7,5% больше чехов в третьем квартале этого года путешествовало по своей стране по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Прирост иностранных туристов составил 3,6%.

Среди иностранцев по традиции больше всего гостей приезжает в Чехию из Германии – 589 тысяч человек. Немцы составили пятую часть от общего количества постояльцев чешских гостиниц (больше, чем в третьем квартале прошлого года на 2,6%).

На втором месте по численности оказались туристы из Словакии – 224 тысячи человек (прирост – 5,4%). Туристов из Китая в прошлом квартале было 214 тысяч (на четверть больше, чем годом ранее). Стало больше также гостей из Польши, США и Великобритании. Несущественно сократился турпоток из Южной Кореи. Из России приехало на 5% меньше туристов, чем в третьем квартале 2017 года.

Во всех регионах ЧР количество ночевок выросло, за исключением Праги. В столице их стало меньше на 1,1%.

Источник: novinky.cz