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Жителям Чехии станет выгоднее покупать товары в интернет-магазинах ЕС

Жителям Чехии станет выгоднее покупать товары в интернет-магазинах ЕС

artyommm 2392 0
С 3 декабря для интернет-магазинов всех стран Евросоюза вступают в силу новые правила работы.
Жителям Чехии станет выгоднее покупать товары в интернет-магазинах ЕС

С начала декабря в Евросоюзе начнут действовать единые цены в интернет-магазинах вне зависимости от страны проживания покупателя. Клиентов из стран ЕС перестанут считать иностранцами.

Благодаря этому покупатели из Чехии получат больше выгодных возможностей для шопинга через интернет. С 3 декабря онлайн-продавцы в ЕС не смогут больше блокировать покупателей из других государств-членов объединения, а также перенаправлять их на сайты на родном языке клиента (там часто цены выше). 

Новые правила позволят чехам покупать товары в интернет-магазинах по тем же ценам, что и гражданам государства, где продавец зарегистрирован. Чешские покупатели, например, смогут купить бытовую технику, арендовать автомобиль или приобрести билеты на концерт по «домашним» ценам той страны, где работает магазин. Также чехов больше не будут просить оплатить товар банковской картой, выпущенной в другом государстве.

Как подчеркнула еврокомиссар по внутренней торговле и предпринимательству Э. Бьенковска, никто бы не хотел, чтобы в Европе на входе в магазин нужно было показывать паспорт. Но именно это до недавнего времени происходило в интернете.

Новые правила также запрещают так называемую геолокацию. Больше не будет дискриминации покупателей по их гражданству, месту жительства или актуального пребывания. 

Источник: idnes.cz

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