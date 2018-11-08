Какое место чешские банки заняли в мировом рейтинге безопасности?

Швейцарские банки далеко не первые в этом списке.

На Всемирном экономическом форуме был представлен рейтинг безопасности банков от The Global Competitiveness Survey. Стало известно, в каких странах опасно хранить деньги в банках, а в каких, наоборот, все стабильно.

Чешские банки заняли в этом списке 14 место, всего в рейтинге участвует 140 стран мира. Из европейских стран самые безопасные банки для хранения денег находятся в Финляндии (первая в списке), Люксембург (7 место), Швейцария (8 место), Словакия (10 место) и Норвегия (11 место).

Чехия получила 6 баллов из 7 возможных. Банки, которые получили всего 1 балл, должны бы пройти рекапитализацию. Нижние строчки в рейтинге занимают банки в Королевстве Лесото (Южная Африка), Мавритания, Ангола, Греция, Йемен, Украина, Молдова и Конго.

Рейтинг не отражает объективные критерии безопасности банков. Он, скорее, отражает мнение общественности. Среди европейских государств в конце списка оказались Португалия (127 место), Кипр (126), Италия (115 место) и Ирландия (109 место).

Источник: idnes.cz