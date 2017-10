Истории успеха: Как стать дизайнером в Праге?

Если ты молодой, творческий и амбициозный дизайнер, тебе наверняка будет интересно узнать, как самореализоваться в Европе, открыть собственную дизайн-студию и получать регулярные заказы.

Анна Кутузова, дизайнер:

«Я из Санкт-Петербурга, мне 22 года, училась в Санкт-Петербургском Государственном Университете Технологии и дизайна на факультете пространственной среды (2011-2015), далее проходила программу обмена Erasmus в Финляндии в Университете KYAMK по специальности Design & Media города Коувола. Дизайном занимаюсь с 2014, сначала работала в двух компаниях в Санкт-Петербурге около года, но потом, пришла к выводу, что нужно развивать свое дело. Поступила в магистратуру на программу Architecture and urbanism в ARCHIP в Праге, живу в Чехии уже год. За это время я открыла в Праге свою студию KAA | Architects».

Всего за один год жизни в Праге Анна Кутузова смогла открыть собственную дизайн-студию и начала принимать заказы от крупных европейских девелоперов. Мы побеседовали с Анной о том, что требуется молодым и талантливым для того, чтобы стать еще и успешными.

- Анна, вы дизайнер-архитектор. Как так получилось? Когда и как вы определились с тем: «кем стать когда вырастешь»?

- Наверное, ещё в детстве. Сначала, конечно, не понимала, что такое дизайн и архитектура. Но мечтала учиться в художественной школе, так как это важная часть развития в нашей профессии. Пошла учиться и уже во время занятий осознала, что меня больше ничего так сильно не интересует и есть только один путь для меня: архитектурный факультет.

- А детские увлечения, наверное, были связаны не только с рисованием, было ведь что-то еще. Возможно даже осталось. Чем увлекались, чем увлекаетесь?

- С юного возраста моим главным увлечением был конный спорт, правда недолго. Интерес остался, но пока нет времени этим заниматься, в будущем - обязательно введу снова в свой график (Улыбается.) Сейчас занимаюсь в основном спортом, живя в Праге заинтересовалась Pole dance. Занимаюсь 3 раза в неделю. Плюс растяжка. Это все далеко не архитектура, хотя...это архитектура тела (Смеется.)

- Ваши родные и близкие – творческие люди? Возможно, у вас династия архитекторов?

- Нет, но отец любит архитектуру и дизайн. Мы с ним в этом плане, на одной волне. Он мне и привил этот интерес к домам и любопытству, как и что там устроено. Мама, вообще не творческий человек, она предприниматель. А сейчас к тому же растит маленькую дочку.

- Что и кто вас вдохновляет?

- Меня вдохновляют другие проекты архитекторов, особенно современные, с использованием необычных современных технологий. А также путешествия, в них можно многое обдумать, на многое посмотреть. Я люблю наблюдать, как и что организовано.

- Чего вы хотите добиться? К чему стремитесь?

- Предпочитаю не говорить, а делать. Поэтому можно я утаю это?(Улыбается.) В любом случае, вы все увидите потом.

- Что для вас значит быть успешным?

- Успех – это скорее про мышление человека. Своими мыслями ты строишь будущее. Для к всех это «по-разному», для меня успех – это гармония во всех сферах жизни. А для каждого – это что-то свое.

- Каковы лично для вас идеальные условия работы?

- Я мечтаю о своём офисе, в котором будет все белое, ленточные окна и функциональные рабочие места. Главное, чтобы не было ничего лишнего. Это отвлекает. Определенно, нужна команда, которая будет смотреть в одном направлении.

- Сколько у вас заказов и кто эти заказчики?

- Мой заказчик – человек, ценящий комфорт и качество, а также хорошие материалы. Определенно, это современность и готовность к новым решениям и открытиям. Я стараюсь не брать сразу много заказов в одно время, не более 3-5 проектов, смотря какие задачи стоят в каждом. Чтобы сделать хороший продукт, необходима хорошая концентрация, ведь нужно углубиться в задачу, понять и определить цели, а в итоге, скажем, «do your best».

- Все мы понимаем, что любая работа сопряжена с тем, что «заказчик всегда прав». Какое у вас к этому отношение? Бывало ли такое, что вы отказывались от проектов только потому, что это не то, над чем хотелось бы работать?

- Здесь работает такой момент: человек иногда не знает, чего он хочет, пока ему это не предложат. Я считаю, что задача дизайнера-архитектора в том, чтобы то, что ты предлагаешь, было лучшим вариантом, чем тот, который хочет заказчик, а плюсы этого предложения он сможет увидеть в сравнении.

- Над какими проектами вам равится работать от и до?

- Здесь невозможно выбрать. Каждый проект это что-то, что продолжает тебя. Вопрос только в том, насколько он интересен, а какой смысл браться за неинтересный проект?

- Поделитесь своими мыслями о дизайне и архитектуре. Что вы под этим понимаете? Отражает ли и то, и другое время, мысли общества, изменения в политике и прочее?

- Архитектура отражает свое время. Каждое направление отражает новые технологии и возможности, которых достигло человечество. Через архитектуру я нахожу возможность сделать лучше этот мир и помочь в его организации.

- Давайте пофантазируем и представим мир через 50 лет - каков он, именно визуально.

- Мир через 50 лет. Возможно, это более развитые технологии. Организованные города с продуманными инфраструктурами. Необходимо сохранить и зеленые части города. При нашем ритме жизни это очень важно, особенно для городских жителей. Город, с развитой инфраструктурой и его частями, объединенный с природой. Может, я просто замечталась? (Улыбается.)

- Какой стиль архитектуры вам ближе всего? Какой больше всего вас восхищает?

- Мне ближе всего функционализм. Сначала функция, потом форма. Очень важно это понимать. Однако форма также очень важна. Здание может вдохновлять человека, а может и загасить весь огонь и идеи, при одном только взгляде на него. Многим покажется этот взгляд старым. Сейчас все больше архитекторов стремится к созданию форм, нежели к проработке функции здания. Но ведь можно объединить эти факторы, зачем в чем-то ограничиваться?

- А какой ваш дом? Ваша квартира, где вы живете? Наверняка вы не «сапожник без сапог».

- Я как раз сапожник без сапог (Смеется.) В связи с переездом у меня не было времени искать какое-то стилизованное помещение, в Праге с этим сложно. Поэтому это только в планах, однако, я уже точно знаю и представляю: как будет выглядеть мой дом или квартира. Определенно, это будет минимализм и черно-белые цвета с определенными цветовыми оттенками.

- Сейчас благодаря интернету, различным краткосрочным курсам (как онлайн, так и нет) появилось много дизайнеров. Какое у вас к этому отношение? Как думаете, с чем это связано? И к чему в итоге это придет? А еще как найти из количества то самое качество?

- Ой, честно, я могу уважать только тех, кто с этим связан всю свою жизнь. Для кого архитектура и дизайн – это не просто бизнес, а стиль жизни. Каждый в праве выбирать что-то свое, но настоящее: только когда человек живет этим, улучшая через призму архитектуры и дизайна качество и стиль жизни людей.

- Что нужно человеку, который хотел бы стать дизайнером или архитектором (качества, умения, навыки)?

- Определенно, ценится работа в программах. Таких как Revit, 3dsMax, ArchiCAD, AutoCad и так далее. Их огромное множество. Есть из чего выбрать. Также важно знать историю. Вообще, этому всему учат в университетах. Советую не заниматься самодеятельностью и пойти учиться. В университете сформируется более четкое понимание, что такое архитектура и дизайн.

- Что необходимо делать для того, чтобы стать успешным?

- Скажу так, «development – is the only way». Не думаю, что нужно стремиться именно к тому, чтобы стать успешным, это скорее о том, чтобы кому-то что-то доказать. Я за то, чтобы ставить перед собой цели и добиваться их. Постепенно, шаг за шагом, так можно достигнуть всего. Не доказывайте ничего никому, только себе.

- Советы тем, кто решил открыть свое дело на чужбине.

- Не бойтесь. Все возможно, если только захотеть. Вы можете, верьте в себя и не слушайте других! Это вы и ваша жизнь, вы все сможете!

