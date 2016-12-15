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Завтра в Праге закроют отделение МВД для иностранцев из ЕС

Завтра в Праге закроют отделение МВД для иностранцев из ЕС

Vlada Marsheva 1063 0
Иностранцев, которые относились к отделению по адресу Nad Vršovskou horou 88/4, будут обслуживать вместе с гражданами третьих стран в отделах по месту жительства.
Фото: mvcr.cz
Завтра в Праге закроют отделение МВД для иностранцев из ЕС

Министерство внутренних дел Чехии сообщило, что завтра, 16 декабря 2016 года, закрывается отделение для иностранцев по адресу Nad Vršovskou horou 88/4 (Прага-Богдалец), предназначенное для граждан Евросоюза и членов их семей. Данное отделение МВД решили закрыть из-за того, что здание уже долгое время не может обеспечить комфортные условия для работы и обслуживания клиентов.

Со 2 января 2017 года граждане Евросоюза и члены их семей смогут обслуживаться в тех же отделениях МВД для иностранцев, что и граждане третьих стран, – по месту жительства.

С 19 декабря по 30 декабря 2016 года работа отделения МВД для иностранцев из Евросоюза будет полностью приостановлена, так как в это время техническое оборудование будут перевозить. Всех иностранцев, которые обслуживались в данном отделении, просят подготовиться к этой ситуации и распланировать свои задачи с учетом приостановки деятельности.

О важной информации в связи с переездом отделений МВД по делам иностранцев и других учреждений для иммигрантов в Праге можно прочитать здесь.

Источник: mvcr.cz

 

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Темы
Министерство внутренних дел Чехия Прага иностранцы
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