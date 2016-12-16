В чешских магазинах появится белорусская селедка и крабовые палочки

Белорусская компания «Санта Бремор» начала поставки морепродуктов в одну из крупнейших мировых торговых сетей Tesco, которая работает и в Чехии.

Фото: santa-bremor.com

Продукция «Санта Бремор» появится в магазинах сети Tesco в Польше, Словакии, Чехии и Венгрии. Всего компания через дистрибьютора будет поставлять в эту сеть около десяти наименований товаров, среди которых крабовые палочки, деликатесная икра, паста из морепродуктов и другие.

Начнет «Санта Бремор» с небольших поставок своей продукции, однако планирует увеличить объемы торговли.

«Мы только начали поставки, но в ближайшее время собираемся наращивать объемы и выходить на другие сети», — рассказали в компании.

О намерениях сотрудничать с Tesco директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов сообщил «Вечернему Бресту» четыре месяца назад. Тогда он присутствовал на встрече, инициированной посольством Венгрии в Беларуси, в качестве почетного консула этой европейской страны в Бресте.

Tesco — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Великобритании, крупнейшая торговая сеть в Британии и одна из крупнейших в мире. Более 6 тысяч магазинов Tesco расположены в 12 странах.

Брестская компания «Санта Бремор» — белорусско-немецкое совместное предприятие, крупнейший производитель продуктов питания в Беларуси, один из лидеров продаж готовых к употреблению продуктов из рыбы и морепродуктов в России. Продукты под брендом компании присутствуют в торговых сетях 30 стран: в Европейском союзе, США, Канаде, Израиле, Австралии, Новой Зеландии и других.

Источник: naviny.by