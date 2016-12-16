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В чешских ресторанах придумали, как обойти электронный учет выручки

В чешских ресторанах придумали, как обойти электронный учет выручки

Vlada Marsheva 2941 0
С помощью нехитрого трюка в заведениях продолжают скрывать выручку, а посетителям не выдают чеки.
Фото: pixabay.com
В чешских ресторанах придумали, как обойти электронный учет выручки

Владельцы ресторанов и баров в Чехии придумали новый трюк, чтобы обойти новую систему контроля продаж – электронный учет выручки. Своим посетителям они выдают предварительные чеки. Если гость не просит контрольный чек, заведение может удалить заказ из системы и скрыть от Финансового управления полную выручку.

В электронной системе одного из ресторанов Праги даже выделили специальный столик под названием «Стол Бабиша», на который переносят заказы всех посетителей, не потребовавших чек для электронного учета выручки. Раз в день владелец ресторана уничтожает все заказы со «Стола Бабиша», чтобы Финансовое управление о них ничего не узнало.

Креативность продавцов в отношении продаж растет. Пользоваться упомянутым трюком им позволяет абсолютно легальная функция на кассовом аппарате для электронного учета выручки под названием «контрольный» или «предварительный» чек. Эта функция предназначена для того, чтобы официант мог, к примеру, поделить общий чек между людьми за столиком, которые хотят заплатить отдельно.

Хитрые официанты без предупреждения приносят заказчикам предварительный чек. Рестораторы надеются, что людям будет неприятно просить контрольный чек, и большинство гостей действительно не обращает на это внимание. По словам некоторых посетителей ресторанов, официанты приносили им счет без чека и говорили, что получить его при желании можно на кассе у бара.

По закону каждый посетитель ресторана должен получить чек с кодом от электронной системы выручки вместе со счетом, а не просить об этом специально.

Теперь все будет зависеть от того, как к подобным манипуляциям отнесется при проверках Финансовое управление. По словам пресс-секретаря управления, сотрудники уже знают об этом: если в заведениях обнаружат нарушения, на их владельцев будут заводить административные дела.

Сокрытие выручки может обернуться для предпринимателей и обратной стороной. Специалисты предупреждают, что удаление контрольных чеков с кассы может использовать в своих интересах и обслуживающий персонал: деньги за заказ без такого чека официанты могут спокойно положить себе в карман. Поэтому в некоторых заведениях удалять контрольные чеки запрещают.

Переход на электронный учет выручки вызвал среди многих чешских предпринимателей возмущение. Многие бары и рестораны подняли цены из-за дополнительных расходов. Кроме того, началась массовая перерегистрация предпринимателей, желающих скрыть свое налоговое прошлое.

Источник: idnes.cz

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EET рестораны Чехия
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