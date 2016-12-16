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Чехия наймет хакеров на работу в новое госучреждение

Чехия наймет хакеров на работу в новое госучреждение

artyommm 766 1
В следующем году в Брно откроется новый Национальный совет кибернетической и информационной безопасности.
Чехия наймет хакеров на работу в новое госучреждение

Чехия начала создавать киберармию и собирается взять на службу в три госучреждения сотни специалистов для защиты чешского интернета. «Риски, исходящие из киберпространства в Чехии более реальные и существенные, чем фактическая война», – считает глава Совета национальной безопасности Душан Навратил, который теперь возглавит новый институт по охране чешского киберпространства.

Чехия всерьез задумалась о необходимости защитить свое киберпространство от хакеров. Киберармия, которая будет охранять чешский интернет, появится в рамках нового государственного органа в следующем году. В команду войдут эксперты в области IT, которые должны будут построить более надежную «киберстену» вокруг базовых систем и институтов, например, банков, электростанций и др., чтобы предотвратить возможные последствия от кибератак. 

Это будет один из трех шагов, которые государство намеревается предпринять в области кибербезопасности. В киберармию также войдет команда экспертов и хакеров Военного агентства, которая будет отвечать не только за защиту, но и за нападение. Кроме того, с января в подчинении МВД Чехии окажется новый институт по борьбе с пропагандой.

В ближайшие месяцы в стране появится Национальный совет кибернетической и информационной безопасности, который будет находиться в Брно. Он будет заниматься защитой ключевых для государства информационных систем и секретной информации. К 2020 году в команду планируется привлечь десятки хакеров. Кибервоенные должны будут овладеть техниками по атаке хакеров-злоумышленников и научиться выводить из строя вражеские системы.

Решение об открытии нового учреждения по кибербезопасности Чехия принимает в сложное время, когда возрастает угроза хакерских атак из России и Китая в разных странах. На опасность, которая может исходить из этих стран, уже давно обращают внимание секретные службы.

Источник: ihned.cz

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Темы
киберпреступность армия Чехия IT
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