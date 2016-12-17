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МИД представил новый видеоролик о Чехии, снятый за миллион

МИД представил новый видеоролик о Чехии, снятый за миллион

artyommm 1885 0
Рекламный видеоклип Czechia Has Marvellous People был снят по заказу МИД ЧР. В съемках принимали участие известные чехи.
МИД представил новый видеоролик о Чехии, снятый за миллион

Министерство иностранных дел в Чернинском дворце представило видео Czechia Has Marvellous People (Česko má úžasné lidi, «У Чехии есть потрясающие люди»). Видеоролик в девяти языковых версиях будет использоваться для продвижения ЧР за рубежом. Презентация состоялась на предрождественской встрече министерства с двумя сотнями бизнесменов в присутствии премьер-министра Богуслава Соботки.

По словам вице-президента Торговой палаты ЧР Борживоя Минаржа, бизнесмены давно хотели такой видеоспот: «До недавнего времени иностранные делегации на встречах с чешскими предпринимателями открывали мероприятие видеороликом о своей стране и бизнесе, а у чешской делегации ничего не было для презентации».

Министр иностранных дел Любомир Заоралек признался, что его министерство уже давно испытывало потребность в видеопрезентации: «Не хватало презентационного видеоклипа, который бы показывал Чехию как государство с разнообразной природой, передовым образованием и инновациями, развитой экономикой и инфраструктурой, мировой культурой и как страну, приятную для жизни».

Видеоспот будут показывать на бизнес-семинарах в рамках официальных визитов министра и других представителей Чехии за рубежом. Также его можно будет использовать на мероприятиях при участии чешских представительств за границей.

В пятиминутном клипе можно увидеть значимых для Чехии личностей из разных сфер, например, хоккеиста Яромира Ягра, дирижера Йиржи Белоглавека, теннисистку Петру Квитову, актера Йиржи Бартошку, кардиолога Яна Пирка и фотографа Ян Саудека.

В качестве музыкального сопровождения выбрана композиция Noční cestou Антонина Дворжака из цикла для фортепиано «Поэтические настроения» в интерпретации известного чешского пианиста Иво Каганека. Затраты на производство видеоролика составили 1 млн крон. Расходы оплатило министерство.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия видео Министерство иностранных дел внешняя торговля
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