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На зимние праздники в Чехии не будет снега

На зимние праздники в Чехии не будет снега

Vlada Marsheva 566 0
На Рождество и Новый год в Чехии будет холодно, но не снежно.
Фото: pixabay.com
На зимние праздники в Чехии не будет снега

Хотя на Рождество в Чехии будет холодно, снег метеорологи не прогнозируют. Согласно метеорологическому прогнозу на месяц, который опубликовали в субботу, температура воздуха 25 декабря будет соответствовать норме. Но выпадение осадков в этот период будет ниже нормы: конец декабря должен быть аномально сухим.

В ближайшую неделю слабый снег или снег с дождем ожидается только в понедельник и пятницу. До конца года ситуация не изменится. Аналогичный прогноз сделали и на начало января.

В последнюю неделю месяца средняя температура воздуха в Чехии составит в среднем -1,3 градуса Цельсия. Ночью мороз будет доходить до -4 градусов, днем столбик термометра в некоторых областях страны будет подниматься на пару градусов выше нуля.

После Нового года в стране похолодает: самой морозной в предстоящем месяце будет первая неделя января.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Чехия Рождество погода
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