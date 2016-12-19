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Самолеты из Екатеринбурга в Прагу будут летать в два раза чаще

Самолеты из Екатеринбурга в Прагу будут летать в два раза чаще

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Также из Екатеринбурга могут возобновить полеты в Карловы Вары.
Фото: pixabay.com
Самолеты из Екатеринбурга в Прагу будут летать в два раза чаще

С марта следующего года количество рейсов из Екатеринбурга в Прагу увеличится в два раза – в данный момент они совершаются трижды в неделю. Об этом сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев по итогам встречи с генконсулом Чехии в Екатеринбурге Йозефом Маршичеком.

«С весны выйдем на 6 рейсов. Это практически принятое решение. Идеальное количество рейсов для Екатеринбурга - от 5 до 7», - отметил Мальцев.

Кроме того, во второй половине 2017 года может быть возобновлен прямой рейс из Екатеринбурга в Карловы Вары, который был отменен два года назад. Переговоры о возобновлении полетов сейчас ведутся с авиакомпанией Czech Airlines.

«Мы приняли решение проработать техническую возможность и экономическую целесообразность рейса. Рейс появится не раньше второй половины 2017 года», - подчеркнул Мальцев.

Ранее стало известно, что с весны в Карловых Варах впервые откроется регулярный рейс до немецкого Дюссельдорфа. Также рассматривается возможность запуска регулярного рейса и в израильский Тель-Авив – таким образом местные власти пытаются компенсировать потери от снижения количества российских туристов.

Источник: Уралинформбюро

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Темы
Чехия Россия Прага аэропорт Прага аэропорт Карловы Вары Карловы Вары Туризм бизнес
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