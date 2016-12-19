В Чехии запускают приложение, которое поможет найти ближайший туалет

Конец мучений в поисках туалетов – благодаря новому приложению «WC компас», которое поможет быстро найти ближайший к пользователю туалет.

Фото: pixabay.com

В целом, сайт «WC компас» (WC kompas) существует в Чехии уже два года, однако такой формат на практике не всегда является удобным, поэтому авторы проекта решили с января 2017 года запустить его в форме бесплатного приложения для смартфонов и других мобильных устройств.

«Сайт создала организация пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта для всех, кто в Праге и по всей Чехии ищет в случае необходимости общественный туалет, учитывая, что далеко не все рестораны идут навстречу в таком вопросе», - рассказала менеджер организации Ленка Лаштикова.

Сама организация объединяет людей с воспалительными заболеваниями кишечника и помогает им совместно решать возникающие проблемы, общаться между собой, а также делиться опытом и советами.

Сайт «WC компас» представляет собой онлайн-карту общественных туалетов страны – как только пользователь заходит на страницу, система анализирует данные GPS в его телефоне и указывает ему ближайшие туалеты.

Всего на карте имеется 1 100 туалетов по всей республике (включая туалеты в метро, ресторанах, кафе и других учреждениях), около 250 из них – в Праге. При этом каждый пользователь может помочь сайту и указать на карте новое место.

Источник: blesk.cz