В Чехии произошло крупнейшее ДТП с участием 17 автомобилей

Сложные погодные условия в Чехии в минувшее воскресенье стали причиной серьезных ДТП, в которых погибли два человека.

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Вчера из-за обледенения дорог в Чехии произошел ряд ДТП, в результате которых погибли два человека и еще несколько получили травмы. Полиция попросила водителей не выезжать на дороги Среднечешского края, а в случае неотложной необходимости быть максимально внимательными, так как трассы были покрыты льдом. Предупреждение действовало до ночи на понедельник, 19 декабря.

Самая крупная авария случилась на магистрали D1 рядом с населенным пунктом Мирошовице под Прагой. На 21-ом километре в направлении Брно одновременно столкнулись 17 автомобилей, один человек погиб. Трассу перекрыли между 15 и 30 км на восемь часов.

ДТП под Мирошовице произошло около пяти часов утра. Несколько человек получили ранения, двое были госпитализированы, одного забрали на вертолете. Еще одну пострадавшую медики пытались спасти на месте, но она скончалась, несмотря на усилия врачей. За последние 10 лет это первая жертва аварии с участием 17 и более автомобилей в Чехии. Большинство машин, которые оказались в крупном ДТП, перевозило иностранцев. В аварию попали как легковые, так и грузовые автомобили.

На магистрали D1 (по направлению к Праге рядом с городом Чески-Штернберк) вчера произошла еще одна авария со смертельным исходом. Там столкнулись легковой автомобиль, грузовик и фура. Водителя фуры, который обозначал место ДТП, сбила проезжающая мимо машина. Он скончался на месте.

Источник: ceskenoviny.cz