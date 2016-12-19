Из-за ошибки терминала чех заплатил в 7 раз больше, чем рассчитывал

Страшный сон любого, кто расплачивается картой.

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В чешском городе Либерец 37-летний мужчина хотел рассчитаться за покупки в магазине банковской картой, однако в ходе платежа терминал отключился. Кассир перезагрузила систему, но и это не помогло, поэтому молодой человек просто расплатился наличными.

И забыл бы про эту ситуацию, если бы не проверил выписку со своего счета – цифры его шокировали: за покупки в супермаркете Albert он, как оказалось, заплатил 3 322 кроны (123 евро), то есть в 7 раз больше, чем составляла изначальная сумма покупок.

«Я позвонил на информационную линию Česká spořitelna, где мне сказали, что в магазине мне эти деньги без проблем вернут. В магазине со мной практически и не говорили, сказали только, что ничего поделать не могут, и отправили снова в банк. Там я написал жалобу и был уверен, что деньги мне вернут через две, максимум через три недели», - рассказал мужчина, который попросил не называть его имя.

Однако и через месяц мужчина денег так и не дождался. Когда он позвонил за объяснениями в банк, ему ответили только, что жалоба все еще рассматривается. Без трех тысяч крон этот молодой человек, по его словам, прожить сможет, однако для многих чешских семей неожиданная потеря таких денег, особенно перед Рождеством, могла бы стать большой проблемой.

«Если бы я относился к людям, для которых внезапная выплата в несколько тысяч крон – это тяжело, то один такой платеж мог бы меня загнать в долговую яму. А ведь такое может случиться с каждым», - отметил житель города Либерец.

И если раньше для него карточные платежи были рутиной, то сейчас мужчина каждый раз нервничает и постоянно контролирует выписки по счету. Изначально он был уверен, что банк быстро вернет ему деньги, однако через месяц он все больше сомневался в таком исходе, так как в банке молчали и ничего ему не объясняли.

В Česká spořitelna признают, что случаи с многократной оплатой в Чехии бывают – по причине ошибки терминала или кассира – однако конкретный случай в Либерце не комментируют. В таких ситуациях банк решает вопрос с торговой организацией – если она откажется возвращать деньги, то должна предоставить подробное объяснений причин.

В компании Ahold, которая работает в Чехии через торговую сеть Albert, утверждают, что случай в Либерце – единичный, и подчеркивают, что в такой ситуации нужно сразу обращаться в конкретный магазин, в котором произошла двойная оплата.

Как только делом стал заниматься чешский портал MF DNES, мужчине из Либерца тут же вернули деньги.

Источник: iDNES