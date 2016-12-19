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Фуникулер на пражский Петршин сломался

Фуникулер на пражский Петршин сломался

artyommm 723 0
В Транспортном предприятии Праги рассказали, когда канатная дорога, которую так любят туристы, сможет возобновить работу.
Фуникулер на пражский Петршин сломался

Канатная дорога в Праге перестала работать в воскресенье, около 20:00. По информации пресс-атташе Транспортного предприятия, причиной стала поломка одного из вагонов. Согласно предварительной информации, фуникулер на Петршин сможет возобновить работу не ранее пятницы 23-го декабря в 9:00.

Пражский фуникулер считается одной из самых популярных достопримечательностей страны после Пражского града. В прошлом году на нем проехало почти 1,5 млн человек. При этом канатная дорога на Петршин не только развлечение для туристов, но и часть общественного транспорта чешской столицы. Для оплаты проезда используются обычные проездные билеты.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Транспортное предприятие Праги туристы Прага транспорт
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