В Чехии подорожают сигареты – из-за отпугивающих картинок на упаковке

Производство таких упаковок значительно дороже обычных.

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В декабре этого года истек срок, когда на территории Чехии можно было распродавать старые упаковки сигарет без страшных картинок в рамках борьбы с курением – все новые упаковки уже снабжены отпугивающими курильщиков изображениями.

Впервые подобные картинки – демонстрирующие поврежденные никотином и смолами ткани человеческого тела – появились на чешских упаковках с сигаретами в сентябре этого года. В теории они должны наглядно показать курильщикам то, что их может ожидать в будущем, и заставить людей бросить курить, однако на практике сигареты с устрашающими картинками пока покупать меньше не стали.

Фото: lidovky.cz

Хотя стоит отметить, что многие курильщики начали предпочитать марки сигарет с наименее, по их мнению, страшной картинкой на пачке. Первые более-менее масштабные цифры статистики будут доступны в данных за декабрь.

При этом производство «отпугивающих» упаковок значительно дороже, чем обычных, что в следующем году скажется и на цене товара.

«Стоимость соблюдения всех условий нового закона, конечно, низкой не была», - отметил директор компании Imperial Tobacco ČR Камил Провазник, хотя конкретные цифры приводить отказался.

«Переход на производство новых упаковок не был дешевым. В некоторых случаях нужно было перенастроить имеющееся оборудование или закупить новое», - рассказал пресс-секретарь чешского офиса JTI Йиржи Гауптманн, который также не уточнил точную цифру повышения расходов на производство.

Еще одним фактором, который приведет к подорожанию сигарет в Чехии, станет и увеличение акцизных сборов на табачные изделия. Так, из-за этого пачка сигарет в 2017 году станет в среднем дороже на 2 кроны (в январе этого года подорожание составило около 4-6 крон). В частности, цена в 100 крон (3,7 евро) на пачку сигарет в Чехии уже никого не удивляет – из этой суммы 80% составляют налоги.

Ранее в этом году новая директива Евросоюза ужесточила правила упаковки сигарет и запретила рекламу электронных сигарет. Теперь предупреждения о вреде курения для здоровья должны занимать 65% пространства на лицевой и оборотной сторонах пачки сигарет. Эти предупреждения должны включать в себя одну из утвержденного перечня из 42 картинок, иллюстрирующих последствия курения, а также текстовую информацию и ссылку на сайт реабилитации курильщиков. Каждый год производитель сигарет в ЕС должен задействовать как минимум треть из предложенных изображений.

Европейские курильщики, в свою очередь, начинают приспосабливаться к нововведениям. Так, торговцы отмечают, что с началом печати на пачках сигарет устрашающих картинок существенно вырос спрос на портсигары, особенно от дорогих брендов.

В декабре в чешском парламенте со второй попытки приняли закон, полностью запрещающий курение в заведениях общепита. Запрет начнет действовать с конца весны.

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, Чехия входит в ТОП-10 стран с самым большим количеством курильщиков – в Чехии 22,3% взрослого населения курят регулярно.

Источник: Lidovky