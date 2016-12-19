Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -3 °C
Рождественские ангелы из чешского городка покорили Европу: видео

Рождественские ангелы из чешского городка покорили Европу: видео

AfoninaAnna 1365 0
Тысячи зрителей в чешском городке Уштек наблюдали, как три девушки в костюмах ангелов спускаются с 30-метровой башни костела Петра и Павла в честь Рождества.
Фото: gmanetwork.com
Рождественские ангелы из чешского городка покорили Европу: видео

Для тех, кто живет в этом и соседних городах, летающие по площади ангелы – не новость, а ежегодная рождественская традиция. Исключением не стали и минувшие выходные. Так, в последнюю неделю Адвента 17 декабря три смелые молодые девушки с помощью страховки спустились с 30-метровой башни местного барочного костела. Церемония состоялась в 16-й раз, если верить информации на сайте города. При этом сам спуск в этот день демонстрировался целых три раза – в 11 утра, в 14:00 дня и в 17:00 вечера.

Однако именно в этом году событие приобрело общеевропейскую популярность и привлекло тысячи туристов, а также стало одной из самых обсуждаемых тем минувших выходных в европейской прессе: видео с «чешскими ангелами» разместили на своих сайтах в том числе канал Euronews и информационное агентство Reuters.

Источник: Euronews

Рассказать всем:
Темы
Чехия Европа Рождество праздники видео
Читайте
по теме 
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
22.12.2016 14:02 Жизнь
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
216 0
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
316 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
456 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
255 0
Последние новости:
22
декабря
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
22.12.2016 14:57 Общество
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
203 0
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
316 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
456 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
255 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
316 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
359 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
323 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
296 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
432 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1179 0



Мобильная версия