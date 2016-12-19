Рождественские ангелы из чешского городка покорили Европу: видео

Тысячи зрителей в чешском городке Уштек наблюдали, как три девушки в костюмах ангелов спускаются с 30-метровой башни костела Петра и Павла в честь Рождества.

Фото: gmanetwork.com

Для тех, кто живет в этом и соседних городах, летающие по площади ангелы – не новость, а ежегодная рождественская традиция. Исключением не стали и минувшие выходные. Так, в последнюю неделю Адвента 17 декабря три смелые молодые девушки с помощью страховки спустились с 30-метровой башни местного барочного костела. Церемония состоялась в 16-й раз, если верить информации на сайте города. При этом сам спуск в этот день демонстрировался целых три раза – в 11 утра, в 14:00 дня и в 17:00 вечера.

Однако именно в этом году событие приобрело общеевропейскую популярность и привлекло тысячи туристов, а также стало одной из самых обсуждаемых тем минувших выходных в европейской прессе: видео с «чешскими ангелами» разместили на своих сайтах в том числе канал Euronews и информационное агентство Reuters.

Источник: Euronews