Смазывающий трамвай в Праге отремонтировали и украсили к Рождеству

Смазывающий трамвай № 5572, который так любят жители Праги, снова выезжает на пути после полугодового перерыва. Его украсили к Рождеству, и сегодня зажгутся праздничные лампочки.

Фото: www.facebook.com/DopravniPodnikPraha

Знаменитый смазывающий трамвай № 5572 спустя полгода ремонта снова в строю. В канун Рождества его празднично украсили на радость жителям и туристам. Сегодня он начнет ездить по путям в Праге и смазывать их, чтобы трамваи ходили тише и мягче. Благодаря своему необычному виду у этого трамвая очень много поклонников: только в Facebook их больше 10 тысяч.

В мае нынешнего года смазывающий трамвай надолго уехал с пражских улиц в мастерскую Транспортного предприятия. 20 лет он обходился без ремонта и успел проехать 120 тысяч километров. За это время он значительно износился, появилась коррозия. Спустя полгода смазывающий трамвай прошел капитальную реконструкцию и снова готов к работе. Мастера добавили одну новую функцию: летом трамвай будет поливать траву на трамвайных путях, для этого установили специальную поливочную бочку.

К Рождеству трамвай № 5572 украсили праздничными фонариками и сзади установили большого ангела. Сегодня в 16:00 на трамвайной петле на Тишнове лампочки загорятся. Как и раньше будет работать онлайн-трансляция, которую можно было смотреть, например, весь прошлый год.

Сегодня смазывающий трамвай проедет по большой части Праги – через вокзал Масарика, Национальный театр и Уезд к Смихову, где повернет назад. В депо он будет возвращаться через центр – Карлову площадь, площадь Республики, Чехов мост, юрфак и Карловы-лазне.

Источник: rozhlas.cz