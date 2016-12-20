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В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных

В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных

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Перчатки костюма умеют измерять температуру и долю ядовитых газов в воздухе, а жизненные показатели и местоположение пожарного выводятся прямо на планшет.
Фото: сайт Западночешского университета, zcu.cz
В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных

Инновационный костюм разработан несколькими частными копаниями в сотрудничестве с Западночешским университетом города Пльзеня (еще один вариант названия - Университет Западной Богемии). Авторы проекта рассчитывают продавать «умный» костюм пожарным службам крупных европейских городов.

Сам костюм, а также перчатки и ботинки к нему оборудованы электроникой.

«Например, положение (географическое – прим.) пожарных фиксируют датчики движения, даже если сигнал GPS не доступен. Передачей информации занимаются и перчатки, которые могут измерять температуру удаленных объектов», - рассказал член команды разработчиков Радек Соукуп.

Система датчиков контролирует как состояние здоровья пожарного (жизненные показатели), так и данные окружающей среды, в которой тот работает – в числе прочего датчики замеряют температуру воздуха, наличие в нем ядовитых газов и влажность.

Первыми «в полевых условиях» костюм опробовали пожарные из Пльзеня – единственным его недостатком они назвали тот факт, что в Чехии костюм пока продаваться не будет.

«Основным преимуществом является возможность контролировать состояние окружающей среды в опасной обстановке без необходимости использования различных приборов, то есть у пожарного свободны руки. Все данные командир бригады сразу получает на свой планшет», - отметил Михал Паты, директор одной из пожарных станций Пльзеня.

В ближайшее время разработчики чешского пожарного костюма собираются принять участие в соответствующих тендерах во французском Марселе, британском Манчестере, немецком Дортмунде, а также в бельгийских Брюсселе и Генте.

«Пока речь идет о возможных поставках 10 тысяч костюмов на 15 миллионов евро», - сообщил Милан Бакса, владелец компании Applycon, которая является лидером консорциума фирм-разработчиков костюма.

«Умный» пожарный костюм из Чехии также уже протестировали на полигоне Экс-ан-Прованс во Франции, в результате чего он стал победителем предкоммерческого тендера в Брюсселе, так как один отвечает всем предъявленным критериям. Стоимость костюма, который уже готов к началу серийного производства, составит 40 500 крон (1 500 евро) – это в три раза больше, чем обычный костюм пожарного.

О том, сможет ли чешский костюм выиграть тендеры в вышеуказанных городах, станет известно к концу первого квартала 2017 года.

Источник: Novinky

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Темы
Чехия инновации технологии пожарники
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