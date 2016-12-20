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Мужчину посадят пожизненно за убийства таксистов в Праге

Мужчину посадят пожизненно за убийства таксистов в Праге

artyommm 731 0
Давид Виргулак убил троих пражских таксистов, чтобы забрать у них деньги на покупку наркотиков.
Мужчину посадят пожизненно за убийства таксистов в Праге

Давид Виргулак будет отбывать пожизненное наказание в тюрьме за убийство троих пражских таксистов. Такое решение сегодня принял Городской суд Праги, который признал, что обвиняемый убивал водителей из-за денег на наркотики. Мужчина с этим не согласен. Решение суда пока не вступило в силу, и его можно обжаловать.

Убийство первого таксиста произошло в январе 2014 года, двое других были убиты в одну ночь в апреле того же года. Обвинение настаивало на том, что Виргулак совершал убийства из-за наркотиков. Он действовал по одной схеме: останавливал такси в центре Праги и просил его отвезти в отдаленное место. Там преступник стрелял в голову жертве и забирал деньги. Затем он возвращался на автомобиле обратно в центр столицы, парковал машину и уходил.

Первое убийство, по версии обвинения, произошло на трассе неподалеку от Луки-под-Медником. Другие два были совершены в ночь с 10 на 11 апреля. Тела убитых таксистов преступник оставил на велодорожке в пражском районе Угржиневс.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
убийство такси Прага суды
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