Чешские онлайн-магазины переходят в офлайн

Онлайн-магазины Чехии задумались о создании офлайн-филиалов – например, в торговых центрах, где они смогут привлечь новых клиентов среди людей, которые редко занимаются шопингом в интернете.

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В частности, крупнейший чешский онлайн-торговец Alza.cz открыл в этом году уже седьмой магазин в торговом центре и в следующем году планирует продолжить эту тенденцию.

«Торговые центры продолжают сокращать расходы, уменьшать площади магазинов и предлагать их онлайн-магазинам», - отметил топ-менеджер Alza.cz Ян Моудржик.

Несколько дней назад онлайн-магазин Notino.cz (старое название Parfums.cz) также открыл очередной филиал – в торговом центре Nová Karolina в Остраве. Клиентам предлагается попробовать парфюмерию и либо купить ее сразу, либо подумать и сделать заказ через интернет.

На данный момент онлайн-продажи являются самой активно растущей сферой розничной торговли в Чехии. Так, если по итогам октября выручка всей розничной торговли повысилась на 3,1%, то в онлайн-торговле показатель вырос на 23%. Всего, по оценкам портала Heureka, через интернет чехи в этом году потратят на 19% больше, чем в прошлом, а именно 96 миллиардов крон.

«Можно предположить, что в долгосрочной перспективе разница между онлайн и офлайн-торговлей будет продолжать уменьшаться», - отметил директор Ассоциации электронной торговли Ян Ветышка.

По его мнению, в следующем году количество интернет-магазинов в Чехии немного сократится, зато их присутствие в офлайн-пространстве значительно увеличится. Эту тенденцию подтверждают и в торговых центрах – многие уже ведут переговоры с онлайн-торговцами, особенно в области одежды и моды, об открытии магазинов. В частности, онлайн-магазин Zoot недавно открыл свой «физический» филиал в пражском торговом центре Quadrio.

«Но полностью на этот путь мы становиться не хотим, так как философия Zoot – не загонять людей в торговые центры, а как можно больше упростить им шопинг», - подчеркнула пресс-секретарь компании Андреа Бургерова.

Что касается онлайн-супермаркетов с продуктами питания, то и они также стремятся наладить с клиентами офлайн-контакт – так, магазин Rohlík.cz тестирует новую услугу по получению заказа через сеть автозаправок и не исключает возможности открытия настоящего «физического» магазина.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается и обратная тенденция – крупные торговые сети запускают или планируют запустить интернет-версии своих магазинов. В частности, по такому пути намерены пойти ретейлеры Globus и Lidl.

Источник: aktualne.cz