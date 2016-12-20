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Брно назван одним из лучших городов в мире по уровню интеграции иностранцев

Брно назван одним из лучших городов в мире по уровню интеграции иностранцев

AfoninaAnna 881 0
Британский журнал fDi Intelligence, инвестиционное приложение к изданию The Financial Times, в рамках своего конкурса Cities of the Future 2016/2017 («Города будущего») назвал Амстердам и Брно городами, где лучше всего в мире занимаются интеграцией иностранцев.
Фото: pixabay.com
Брно назван одним из лучших городов в мире по уровню интеграции иностранцев

Всего в конкурсе Cities of the Future 2016/2017 специалисты оценивали 124 города мира, и Брно стал победителем в двух категориях - Expat support («Поддержка иностранцев») и Aftercare strategy, в которой определялся уровень помощи инвесторам.

Второй по величине город Чехии Брно заслужил похвалы международных экспертов во многом благодаря работе уникального для страны экспат-центра, который помогает иностранцам найти в Чехии работу и жилье и продолжает поддерживать их и после переезда. Центр, финансированием которого занимается магистрат, сотрудничает с высококвалифицированными иностранными специалистами, которые затем работают в крупных международных компаниях, представленных в Брно, включая IBM, Lufthansa и FEI.

«Таким специалистам необходимо обеспечить в Брно подходящие условия для работы и жизни, помочь сориентироваться в хитросплетениях работы чешских чиновников и способствовать тому, чтобы они нашли здесь свой новый дом», - подчеркнул заместитель мэра Брно Ярослав Кацер.

Как правило, у иностранцев, которые переезжают в Чехию, возникают трудности в работе с чиновниками.

«Они не жалуются, что чиновники не говорят по-английски, скорее недовольны тем, что они не готовы идти навстречу и пытаться договориться», - рассказал руководитель экспат-центра Ян Копкаш.

По его словам, центр обеспечивает иностранцам услуги переводчика, а кроме этого помогает разнообразить культурную жизнь и даже найти интересное хобби в новой стране.

«Я рад, что именно в этой категории Брно стал лучшим. В рамках интернационализации города и решения проблем недостатка специалистов на чешском рынке труда просто необходимо обратить внимание на поиск людей за границей», - считает заместитель мэра Брно Ярослав Кацер.

По разным оценкам, в Брно сейчас работают около 7 тысяч англоговорящих специалистов с университетским образованием. За консультацией в экспат-центр, основанный живущим в Чехии канадцем Доном Спарлингом, чаще всего обращаются выходцы из США, Румынии, России и Великобритании. Личные и письменные консультации центр предоставляет бесплатно.

Стоит отметить, что в конкурсе Cities of the Future 2016/2017 «засветился» еще один чешский город – Острава, который стал победителем в номинации Room to grow («Потенциал для роста»).

Ранее портал 420on.cz уже рассказывал о том, почему именно на Брно стоит обратить внимание тем, кто хочет переехать в Чехию.

Источник: aktualne.cz

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