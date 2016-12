Брно назван одним из лучших городов в мире по уровню интеграции иностранцев

AfoninaAnna 12:30 881

Facebook Twitter Вконтакте Google+ Pinterest

Британский журнал fDi Intelligence, инвестиционное приложение к изданию The Financial Times, в рамках своего конкурса Cities of the Future 2016/2017 («Города будущего») назвал Амстердам и Брно городами, где лучше всего в мире занимаются интеграцией иностранцев.

Фото: pixabay.com