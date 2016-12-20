Сеть IKEA займется продажей подержанной мебели

С 2017 года IKEA в Чехии начнет выкупать подержанную мебель, ранее приобретенную в этой торговой сети, за подарочные сертификаты на новые покупки.

Фото: страница IKEA Česká republika в Facebook

Подобная услуга уже доступна жителям Бельгии и Испании, а с 2017 года будет запущена и в Чехии – в магазине IKEA в пражском районе Зличин. Здесь можно будет продать комоды, стулья, столы, шкафы и другую мебель, купленную в IKEA и сохранившуюся в хорошем состоянии.

Оценкой состояния и стоимости подержанной мебели займутся сотрудники магазина – если клиент согласится с мнением сотрудника, то получит подарочный сертификат на новые покупки в IKEA.

В скором времени торговая сеть IKEA планирует открыть в Праге еще один магазин, а в ближайшем будущем магазины IKEA откроются также в Пльзене и Градец-Кралове. Всего в стране сейчас работает 4 больших магазина IKEA: два в Праге, по одному – в Брно и Остраве.

Также не исключено, что в Чехии могут появиться небольшие магазинчики IKEA в центре городов, как в Германии или Бельгии, а также пункты выдачи товаров, заказанных онлайн, как в Испании и Норвегии.

Источник: aktualne.cz