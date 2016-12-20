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Экзамен по математике станет обязательным в Чехии

Экзамен по математике станет обязательным в Чехии

artyommm 954 0
Правительство Чехии одобрило предложение министра образование, и с учебного года 2020/2021.
Экзамен по математике станет обязательным в Чехии

Чешское правительство единогласно решило, что выпускники гимназий и лицеев должны обязательно сдавать экзамен по математике. Новое правило вступит в силу с учебного года 2020/2021. До конца февраля решится, должны ли будут проходить обязательный экзамен по математике выпускники и других типов школ.

Министр образования Чехии Катержина Валахова призналась, что не успела разработать законопроект, по которому математика стала бы обязатальным предметом для сдачи экзамена и в техникумах. Но она все же порекомендовала ввести это испытание с учебного года 2021/2022. Новшество не должно распространяться только на выпускников медицинских и социальных специальностей, а также художественных школ.

«Математика – это не решение упражнений или интегралы. Мы должны поддержать развитие логического и аналитического мышления у учеников и подготовить их к успеху», – заключила министр.

Источник: novinky.cz

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Темы
образование Министерство образования экзамены студенты школы
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