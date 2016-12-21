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Власти Праги пока не готовы к обещанным нововведениям в транспорте

Власти Праги пока не готовы к обещанным нововведениям в транспорте

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Загрузить проездной на пражский городской транспорт в смартфон или банковскую карту можно будет не раньше, чем через год.
Фото: pixabay.com
Власти Праги пока не готовы к обещанным нововведениям в транспорте

Поэтому пассажирам по-прежнему придется носить с собой бумажный проездной, карту «Литачка» (lítačka) или доживающие свой век opencard. Таковы итоги заседания городского совета, которые подтвердила и мэр Праги Адриана Крначова - ранее она обещала, что уже к концу года оплата пражского транспорта значительно упростится.

Подготовка новой системы оплаты проезда в столице будет стоить городскому бюджету 5,7 миллиона крон – предполагается, что она свяжет транспорт Праги и Среднечешского края, а также существенно облегчит процесс оплаты.

Задержку во внедрении нововведений мэр объяснила необходимостью поменять 360 тысяч старых opencard, для чего властям пришлось запустить отдельный сайт, чтобы люди могли заказать «Литачку» по интернету и не создавать очередей.

Карты «Литачка» в Праге начали выдавать в марте этого года – постепенно эти карты заменяют старые opencard, на которые, к слову, было потрачено 1,75 миллиарда крон. На карту «Литачка» можно загрузить проездной и читательский билет городской библиотеки. При этом покупать его нужно на сайте или в киосках пражского транспортного управления – больше ничего эта карта не делает.

Внедрение «Литачки» стоило 8,2 миллиона крон, а в месяц расходы на обеспечение работы центра по выдаче этих карт составляют 3,2 миллиона крон. Оппозиционные политики активно критикуют городские власти в том числе и за выбор «Литачки» в качестве замены opencard из-за отсутствия открытого тендера.

По сравнению с крупными европейскими городами Прага значительно отстает в развитии общественного транспорта – так, например, в Лондоне проездной можно загрузить в любое устройство с чипом, включая смартфон, банковскую карту или брелок для ключей.

В Пльзене чиповую карту в качестве проездного используют с 2004 года, в Либерце – с 2006-го. С апреля 2014-го в Пльзене можно купить билет прямо в транспорте по бесконтактной карте. В Брно банковскую карту в качестве проездного можно будет использовать уже с января 2017-го, подобные возможности скоро появятся и в Пардубице.

Источник: ČTK

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Прага транспорт Транспортное предприятие Праги метро
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