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Русские большевики вдохновили чехов на новую компьютерную игру

Русские большевики вдохновили чехов на новую компьютерную игру

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Пражская студия Svoloch Arts через краудфандинг собирает деньги на запуск игры-стратегии под названием Legion 1917: Rise of the Bolsheviks.
Фото: czechcrunch.cz
Русские большевики вдохновили чехов на новую компьютерную игру

На краудфандинговой платформе Kickstarter, которая является единственным способом получить финансирование для тысяч стартапов, появился новый проект из Чехии. Молодая пражская студия Svoloch Arts хочет поразить весь мир своей компьютерной игрой Legion 1917: Rise of the Bolsheviks – исторической пошаговой стратегией, которая воссоздает события гражданской войны в России после революции 1917 года.

Фото: czechcrunch.cz

Разработчики обещают историческую точность, мощные истории персонажей из Чехословакии, заброшенных судьбой в Россию того периода, а также возможность изучения историй представителей различных религий, общественных классов и политических партий.

Команда Svoloch Arts состоит из 10 разработчиков, среди которых как студенты, так и опытные специалисты, включая бывшего главного редактора журнала SCORE Яна Вробеля, а также режиссера нескольких фильмов Томислава Чечку. Сама идея игры Legion 1917: Rise of the Bolsheviks родилась еще в 2014 году, однако ее разработка началась с февраля 2016-го.

 «Мы бы хотели, чтобы в финале игрок получил целый коктейль хороших историй и интересных тактических сражений», - отметил Томислав Чечка.

В планах разработчиков – выпустить игру к столетию русской революции, то есть в следующем году. Изначально игра будет ориентирована в первую очередь на платформу PC, однако не исключены также macOS и Linux. Пока Svoloch Arts не готовы назвать точную сумму, которую хотят собрать через Kickstarter.

Два года назад чешская Studio Warhorse на свою игру о Средневековье RPG Kingdom Come: Deliverance собрала на Kickstarter более миллиона фунтов стерлингов.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
Чехия Россия история интернет игры Игры для ПК и консолей
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