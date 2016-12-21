Опрос: России чехи боятся меньше, чем терактов и изменений климата

Военная активность России в числе страхов у жителей Чехии на последнем месте – после экономических проблем ЕС и краха христианских ценностей.

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Больше всего в наступающем году чехи боятся новых терактов от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). К таким выводам пришли социологи из компании Median, которая еще до теракта в Берлине провела по заказу «Чешского радио» (Český rozhlas) опрос среди жителей Чехии.

В частности, теракты в качестве самой сильной угрозы 2017 года указали 93% участников опроса, 58% из них считают опасность терактов даже «очень серьезной». На втором месте среди самых больших страхов у жителей Чехии оказались изменения климата и активная миграция людей по континенту – ее отметили 82% опрошенных. Чуть менее – 76% респондентов – опасаются ослабления европейских и христианских ценностей под влиянием глобализации.

Далее среди самых больших страхов у чехов идут: утечка денег в страны налогового рая вместо госбюджета, сокращение рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, влияние на ЕС войн на Востоке и в Африке, распространение опасных болезней и энергетическая зависимость ЕС от стран-поставщиков энергоносителей.

На последних местах в списке чешских страхов – Россия. Так, чехи боятся эскалации конфликта России и Украины, ложных новостей с российской стороны и усиления РФ на фоне ослабления НАТО после победы Дональда Трампа на выборах в США.

При этом большинство чехов все-таки сохраняют оптимизм – 40% уверены, что 2017 год будет лучше, чем в 2016-й, еще 43% не ожидают от него ничего нового и только 14% настроены пессимистично.

Опрос проводился в период с 14 по 16 декабря при участии тысячи респондентов старше 18 лет.

Источник: Český rozhlas