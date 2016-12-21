Построждественские распродажи в Чехии начнутся на день позже обычного

В этом году построждественские распродажи, которые обычно обещают самые крупные скидки года, начнутся 27 декабря – на день позже, чем в прошлом году – из-за нового закона, запрещающего большим магазинам работать 26 декабря.

Фото: pixabay.com

Некоторые торговые центры, например, пражские Arkády Pankrác или Freeport Fashion Outlet откроются уже 26 декабря, однако покупателям будут доступны только небольшие магазинчики – самые крупные распродажи стартуют на следующий день. Так, распродажи в сети магазинов электроники Datart продлятся до середины января и обещают скидки до 70%.

«В своих расчетах мы основываемся на предрождественских ценах на эти товары. Распродажи коснутся тысяч наших товаров, включая мобильные телефоны и аксессуары к ним, малую и крупную бытовую технику и телевизоры», - рассказала пресс-секретарь Ива Павлоускова.

В прошлом году хитом в Datart стали именно телевизоры, продажа которых составила половину полученной выручки.

В торговой сети Globus сообщили, что их распродажи продолжатся до конца февраля – первая волна сразу после Рождества, вторая – в начале января. Скидки здесь будут распространяться прежде всего на непродовольственные сезонные товары, включая одежду, игрушки, электронику, бытовую технику и спортинвентарь.

В сети магазинов Euronics обещают скидки до 80%, так как построждественские распродажи, отметили в пресс-службе, используются для того, чтобы по максимуму освободить склады для товаров нового сезона. Скидки в магазинах мебели Kika, отметили в компании, достигнут 70%.

При этом онлайн-магазинам в Чехии не придется ждать 27 декабря – здесь распродажи начнутся сразу после Рождества. Так, сеть спортивных магазинов Sportisimo в интернете запускает распродажи вообще 25 декабря, а в обычных своих магазинах – на два дня позже.

Что касается самого крупного чешского онлайн-магазина Alza.cz, то он запускает распродажу, как и обычно, 26 декабря – скидки коснутся всего ассортимента, а также возвращенных подарков, которые не понравились адресатам.

Как сообщалось ранее, в этом году на Рождество большие магазины (имеющие от 200 квадратных метров торговой площади) будут впервые официально закрыты на 2,5 дня – 25 и 26 декабря они закроются полностью, 24 декабря будут работать до 12-ти дня.

Источник: aktualne.cz