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Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации

Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации

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Москва в рейтинге заняла третье место с конца.
Фото: pixabay.com
Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации

Международная консалтинговая компания Reputation Institute представила рейтинг репутации городов мира 2016 года – City RepTrak. Всего в рейтинг вошли 55 городов, Прага заняла в нем 25-е место, опередив Брюссель, Берлин и Нью-Йорк. Для сравнения Париж в этом году «ушел» совсем недалеко от Праги  - на 24-е место.

Городом с лучшей репутацией в мире снова был признан Сидней. В первую пятерку также вошли: Вена, Цюрих, Торонто и Стокгольм (в прошлом году он был на 3-й позиции). Далее идут Эдинбург, Монреаль, Рим, Ванкувер и Копенгаген. Авторы исследования также подчеркнули, что на репутацию любимых у туристов Парижа и Брюсселя оказали заметное отрицательное влияние случившиеся в них теракты.

Долгосрочные проблемы с уровнем безопасности негативно сказались на оценке репутации крупных городов России, Турции, Мексики, Бразилии и Египта. В частности, последние три места рейтинга достались как раз Москве, Рио-де-Жанейро и Каиру.

Рейтинг репутации городов мира City RepTrak создан с целью выявить самые привлекательные для посещения, жизни, работы, инвестиций и покупок города мира. В основе рейтинга – международное исследование общественного мнения, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и России.

Репутация городов оценивается по 13 показателям, которые объединены в три основные группы: экономическая и деловая среда, привлекательность и эффективность управления.

Как сообщалось ранее, Прага вошла в 20-ку самых посещаемых городов мира по версии MasterCard и в четверку лучших стран для иностранцев, обогнав, согласно новому исследованию британского банка HSBC, Швейцарию и Норвегию.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Прага рейтинг Туризм бизнес
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