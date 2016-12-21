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Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения

Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения

AfoninaAnna 1047 0
В Брно безопасность рождественских рынков будут обеспечивать не только бетонные ограждения, но и пожарная цистерна.
Фото: pixabay.com
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения

Вход на рождественские рынки на площадь Свободы во втором по величине городе Чехии Брно заблокирован с помощью бетонных ограждений и пожарной цистерны. Такова реакция местной полиции на трагедию в Берлине, отметил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

В частности, пожарная цистерна блокирует вход на рынки со стороны улицы Масарикова. В самой пожарной службе подчеркнули, что предоставили цистерну по требованию полиции, и это пожарных никак не ограничивает.

Бетонные ограждения также монтируются на рынке на Моравской площади в Брно. Кроме того, по всей стране были усилены меры безопасности в местах большого скопления людей – так, были организованы дополнительные наряды полиции, вооруженные автоматами.

Бетонные ограждения сегодня также появились в Остраве – перед крупным торговым центром Forum Nová Karolina, на центральной площади в Усти-над-Лабем и на Вацлавской площади в Праге.

Вечером 19 декабря грузовик въехал на рождественскую ярмарку в западном Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Власти Германии расценивают произошедшее как теракт.

При этом премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что берлинская трагедия не должна портить чехам Рождество.

«Я считаю, что нам нельзя позволять этому нападению испортить рождественские праздники. Я бы хотел еще раз заверить граждан Чехии, что власти делают и будут в ближайшие дни и недели делать все для того, чтобы люди в нашей стране чувствовали себя в безопасности. Я верю, что в Чехии нас ждет спокойное Рождество», - отметил Соботка.

Источник: Lidovky, iDNES, echo24

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Темы
Брно Чехия Рождество терроризм
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