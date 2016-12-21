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В Чехию возвращаются туристы из России

В Чехию возвращаются туристы из России

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Впервые за два года количество выданных россиянам чешских виз выросло в разы, спад турпотока из России преодолен, заявил посол Чехии в России Владимир Ремек.
Фото: pixabay.com
В Чехию возвращаются туристы из России

По мнению дипломата, растущие цифры даже на фоне традиционного предновогоднего всплеска интереса к Чехии являются весьма позитивными.

«Количество туристических виз, выданных россиянам за последний квартал этого года, выросло в разы, каждый месяц увеличиваясь примерно на 50%. Положительная динамика наблюдается впервые за последние два года. Уместно даже сравнить рост с показателями докризисного 2013 года», – рассказал посол Чехии в России Владимир Ремек на приеме в честь Рождества.

По итогам трех кварталов, отметил дипломат, российские туристы по длительности пребывания в Чехии занимают второе место после немцев и проводят в стране в среднем около шести дней. Кроме того, в следующем году россиянам будет еще проще получить чешскую визу: количество визовых центров Чехии в России увеличится – сейчас их уже около двух десятков.

По мнению директора государственного агентства CzechTourism по России и Средней Азии Романа Прохазки, по итогам 2016 поток российских туристов, скорее всего, сравняется с уровнем прошлого года. Российские туроператоры разделяют оптимизм чешских чиновников, подтверждая рост продаж. Так, в компании «Русский экспресс» подъем на чешском направлении заметили еще в июле.

«У нас блоки мест на самолетах Czech Airlines. Но на Новый год их не хватило, поэтому взяли дополнительные кресла на чартерах Red Wings в Пардубице, в которых не нуждались два последних года», – рассказала заместитель генерального директора Наталья Литвиненко.

Компания «Де Визу» также столкнулась с дефицитом мест на регулярных рейсах Czech Airlines и «Аэрофлота» на новогодние каникулы.

«Мы учтем это в следующем сезоне. По турам в Чехию на Новый год и Рождество отмечаем рост порядка 20%. Но в целом по году, полагаю, результат выйдет на прошлогодние показатели», – заключил генеральный директор Алексей Лебедь.

С 2014 года количество туристов из России в Чехии постоянно снижалось.

Источник: RATA-news

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Темы
туристы Туризм Россия Чехия визы
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