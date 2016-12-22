Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года

Усиленные меры безопасности после трагедии в Берлине продолжатся в Чехии как минимум до 2 января, сообщил министр внутренних дел Милан Хованец.

Фото: pixabay.com

На организацию дополнительных полицейских патрулей по всей стране выделено 500 человек. Во многих городах Чехии в местах большого скопления людей (например, на рождественских рынках и около торговых центров) вчера также появились бетонные ограждения, которые должны препятствовать повторению берлинского сценария.

Такие ограждения уже установлены на Вацлавской площади в Праге, а также в городах Усти-над-Лабем, Острава, Пльзень, Йиглава, Либерец и Хеб. В Брно помимо бетонного ограждения при входе на рождественский рынок стоит еще и пожарная цистерна.

«По дороге от Вацлавской к Старомнестской площади мне встретилось не менее пяти вооруженных патрулей из двух человек. С моей точки зрения, присутствие полиции ощущается», - отметил Милан Хованец.

По его словам, патрули будут направлены туда, где проходят самые многолюдные мероприятия – в полиции уже выделили 40 мест, на которые необходимо обратить особое внимание.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на рождественскую ярмарку в западном Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Власти Германии расценивают произошедшее как теракт.

При этом премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что берлинская трагедия не должна портить чехам Рождество.

«Я считаю, что нам нельзя позволять этому нападению испортить рождественские праздники. Я бы хотел еще раз заверить граждан Чехии, что власти делают и будут в ближайшие дни и недели делать все для того, чтобы люди в нашей стране чувствовали себя в безопасности. Я верю, что в Чехии нас ждет спокойное Рождество», - отметил Соботка.

Источник: Novinky