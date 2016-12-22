На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами

В ночь на четверг на пражской кольцевой дороге полностью сгорел автовоз. Съезд на D11 пришлось перекрыть.

Фото: HZS Praha

Автовоз, который перевозил 8 автомобилей на пражской кольцевой дороге, воспламенился около съезда на шоссе D11. Грузовик сгорел практически дотла. Вместе с автовозом огнем было уничтожено и 6 транспортируемых автомобилей. Две машины удалось спасти.

Грузовик начал гореть в 3 часа ночи прямо на выезде с младоболеславской магистрали D10 на шоссе D11. Причиной пожара, вероятнее всего, стал перегрев тормозов. Из-за аварии спасателям пришлось закрыть съезд на шоссе, так как мост был поврежден. Легковые автомобили могут объехать перекрытый съезд через круговой объезд у магазина IKEA. Грузовикам рекомендуют объезжать по кольцевой.

При пожаре никто не пострадал, спасатели вовремя вынесли из машины емкость с газом пропан-бутаном. Ущерб оценили в 5 млн крон.

Источник: Novinky.cz