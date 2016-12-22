Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами

На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами

Vlada Marsheva 213 0
В ночь на четверг на пражской кольцевой дороге полностью сгорел автовоз. Съезд на D11 пришлось перекрыть.
Фото: HZS Praha
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами

Автовоз, который перевозил 8 автомобилей на пражской кольцевой дороге, воспламенился около съезда на шоссе D11. Грузовик сгорел практически дотла. Вместе с автовозом огнем было уничтожено и 6 транспортируемых автомобилей. Две машины удалось спасти.

Грузовик начал гореть в 3 часа ночи прямо на выезде с младоболеславской магистрали D10 на шоссе D11. Причиной пожара, вероятнее всего, стал перегрев тормозов. Из-за аварии спасателям пришлось закрыть съезд на шоссе, так как мост был поврежден. Легковые автомобили могут объехать перекрытый съезд через круговой объезд у магазина IKEA. Грузовикам рекомендуют объезжать по кольцевой.

При пожаре никто не пострадал, спасатели вовремя вынесли из машины емкость с газом пропан-бутаном. Ущерб оценили в 5 млн крон.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
пожар пожарники Прага авария
Читайте
по теме 
На складе Amazon под Прагой случился пожар
02.12.2016 07:49 Общество
На складе Amazon под Прагой случился пожар
552 0
В Брно сгорел завод по производству матрасов: ущерб оценили в 30 млн крон
15.09.2016 09:00 Общество
В Брно сгорел завод по производству матрасов: ущерб оценили в 30 млн крон
495 0
Метеорологи предупреждают о высоком риске пожаров в Чехии
13.09.2016 11:33 Общество
Метеорологи предупреждают о высоком риске пожаров в Чехии
423 0
В пражском Баррандове сгорел целый город из кинодекораций
26.08.2016 20:24 Общество
В пражском Баррандове сгорел целый город из кинодекораций
1572 0
Последние новости:
22
декабря
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
31 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
68 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
141 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
229 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
234 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
222 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
389 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1062 0
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
21.12.2016 15:19 Общество
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
1006 0
Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации
21.12.2016 14:29 Общество
Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации
877 0



Мобильная версия