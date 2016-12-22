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IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь

IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь

AfoninaAnna 68 0
Подростки повадились снимать видео о том, как они переночевали в магазинах IKEA.
Фото: кадр из фильма «500 дней лета»
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь

Шведская торговая сеть IKEA обратилась к подросткам всех стран присутствия бренда с просьбой прекратить ночевки на территории торговых центров сети. Подобная тенденция неожиданно проявилась в этом году – всего в IKEA обнаружили уже 10 человек, которые хотели провести или провели в магазине ночь.

Предполагается, что моду на ночевки в IKEA запустили бельгийские блогеры, которые сняли об этом видео, набравшее на YouTube более 1,8 миллиона просмотров. В ролике показано, как парни три часа прячутся в шкафах, чтобы незаметно остаться в торговом центре на ночь.

В последнее время попытки переночевать в IKEA чаще всего происходят в США, Канаде, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Японии, Австралии и Польше. В Чехии, по известной на данный момент информации, подобных случаев пока не зафиксировано.

Человеку, который захочет переночевать в IKEA, как минимум будет грозить обвинение в незаконном проникновении. Хотя торговая сеть не всегда предъявляет свои претензии в полицию – так, 14-летним девочкам, которых на днях поймали в магазине IKEA в Швеции, удалось избежать ответственности, однако так везет не всем.

В IKEA подчеркивают, что ценят такой интерес к своим торговым центрам и готовы организовывать веселые мероприятия, однако безопасность персонала и клиентов ценят выше всего, поэтому проводить ночь в IKEA никому не разрешают.

Всего у IKEA около 400 магазинов в 50 странах мира.

Как сообщалось ранее, с 2017 года IKEA в Чехии начнет выкупать подержанную мебель, ранее приобретенную в этой торговой сети, за подарочные сертификаты на новые покупки.

Источник: ВВС

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