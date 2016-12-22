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Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками

Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками

AfoninaAnna 316 0
Канадский антиисламский сайт опубликовал видео, на котором пражские наркоманы избивают девушку-драгдилера, и назвал это попыткой изнасилования европейской девушки мигрантами.
Фото: скриншот видео от полиции Чешской Республики
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками

Видео инцидента появилось в чешском интернете в мае этого года – городские камеры зафиксировали, как пражские наркоманы напали на девушку-драгдилера, которая торговала метамфетамином.

Однако недавно видео из Чехии проникло и за океан – канадский антиисламский сайт Never Again Canada опубликовал его в Facebook с припиской, что это попытка изнасилования и ограбления европейской девушки восточными мигрантами в «неназванном городе Европы». За неделю видео посмотрели более миллиона человек, тысячи людей поделились им в своих аккаунтах.

Случаем уже занялся новый отдел Министерства внутренних дел Чехии по борьбе с дезинформацией. Отреагировала на видео и чешская некоммерческая организация HateFree, которая напомнила, что с мусульманами видео ничего общего не имеет.

К слову, на этой неделе молодые люди с видео были осуждены – один из них получил 2,5 года тюрьмы.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Чехия иностранцы наркотики наркомания полиция сми
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