Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге

С самой оживленной площади столицы убирают проституток, наркоманов, драгдилеров, зазывал и незаконных торговцев.

Фото: Давид Малик, blesk.cz

В последние несколько месяцев сотрудники самых разных отделений чешской полиции занялись зачисткой самой оживленной площади Праги – «Вацлавака» – с целью убрать с улицы зазывал, наркоманов, драгдилеров и проституток.

«Мы хотим снова сделать «Вацлавак» местом, где люди ничего не будут бояться», - заявил глава 8-го отделения пражской полиции Павел Йуст.

Среди жителей Чехии Вацлавскую площадь уже давно называют местом, где единственным чехом является святой Вацлав на коне – он же памятник, так как этот район, по слухам, принадлежит русской, арабской и балканской мафии, которая с радостью предоставляет на «пьяные» вечеринки туристов алкоголь, наркотики и девушек.

«Вацлавская площадь – это самый большой открытый рынок наркотиков в Чехии. Каждый день там покупают наркотики от 500 до 800 человек. Прямо на площади и на прилегающих к ней улицах располагается 26 борделей», - сообщил Алеш Герцог, представитель организации Sananim, которая помогает наркозависимым и их семьям.

В итоге терпение пражской полиции закончилось – многие сотрудники занимаются зачисткой площади даже после официального времени окончания смены.

«Мы просто обязаны с этим что-то сделать. Мы решаем проблемы с торговцами наркотиками, сутенерами, проститутками и с небольшими нарушениями, вроде неправильной парковки и зазывал», - рассказал Павел Йуст.

Очевидцы утверждают, что за несколько месяцев «Вацлавак» изменился до неузнаваемости – везде полно полиции, в том числе и сотрудников в штатском, а также представителей отделения МВД для иностранцев, которые занимаются по большей части африканцами и организуемой ими незаконной торговлей.

Следит полиция и за таксистами, особенно за теми, на кого уже жаловались из-за завышения цен – к некоторым из них полицейские «подсаживаются» в качестве клиентов. Так, один таксист за поездку от Вацлавской площади до аэропорта вместо 500 крон взял 5 тысяч крон.

Зачистка площади несколько раз в неделю будет проводиться до лета следующего года.

Источник: blesk.cz