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Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо

Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо

Vlada Marsheva 210 0
Чешское гидрометеорологическое управление сообщило о том, что, вопреки предыдущим прогнозам, на Рождество в Чехии будет не по-зимнему тепло: до +12 градусов Цельсия.
Фото: jeshoots.com
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо

Метеорологи уточнили прогноз погоды на рождественские праздники в Чехии. В Сочельник, 24 декабря, в стране будет облачно, временами прогнозируют дожди. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. В последующие дни станет еще теплее: до +12 градусов по Цельсию.

По информации метеорологов, теплый фронт приходит в Чехию с юго-запада. Уже на этой неделе в горах должна установиться солнечная и относительно теплая погода. В низине будет облачно, возможен туман и легкие заморозки.

С 24 декабря погода начнет значительно меняться: станет ощутимо теплее. Снега на Рождество не будет: возможно, небольшие осадки выпадут только в горах, но вероятнее, что это будет дождь. Очередное похолодание наступит после рождественских праздников.

Источник: idnes.cz

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Темы
погода Чехия Рождество
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