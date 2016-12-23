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В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции

В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции

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Грабитель был вооружен газовым пистолетом, но это кассира не испугало.
Фото: pixabay.com
В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции

Во второй половине дня в этот четверг в самом центре Праги – на улице Юнгманнова – вооруженный газовым пистолетом преступник попытался ограбить пункт обмена валюты. Тем не менее персонал не испугался, и после некоторых передвижений по обменнику кассиру удалось запереть вора в здании до приезда полиции.

«Нам позвонил очевидец происшествия, которому показалось, что обменник грабят. Поэтому полицейские сразу выехали на место преступления», - рассказала пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.

Однако когда полицейские добрались до обменника, то, по словам Сейфертовой, не поверили своим главам, так как грабитель никуда не убежал, а дожидался их, закрытый в здании. В итоге полиции оставалось лишь арестовать преступника.

В результате попытки ограбления никто не пострадал.

Пражские обменники в последнее время становятся участниками не только криминальной хроники, но и популярных на YouTube роликов. В частности, житель Праги Янек Рубеш недавно снял видео, в котором рассказал иностранным туристам о невыгодном курсе при обмене с евро на кроны в обменном пункте напротив пражского орлоя.

В целом, жалобы на пражские обменники со стороны туристов поступают постоянно. Так, известный фотограф и блогер Владимир Поморцев (Vova Pomortzeff) недавно написал в своем аккаунте в Facebook о случае, свидетелем которого он стал:

«Двух русских бабушек безбожно обсчитали в обменнике в центре Праги. При обмене 100 долларов взяли комиссию больше 30 долларов. Думал, такого уже давно не бывает».

Источник: Novinky

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Темы
обменник Прага ограбление полиция
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