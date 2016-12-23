Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d 0 °C
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий

Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий

AfoninaAnna 145 0
В результате одной из аварий на трассе D1 столкнулись автобус, два грузовика и несколько легковушек - всего целых 23 машины!
Фото: pixabay.com
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий

Гололед сегодня является причиной трудностей с дорожным движением почти по всей стране – на дорогах Чехии, за ночь превратившихся в настоящий каток, произошли уже десятки аварий. Одна из самых крупных на данный момент зафиксирована на трассе D1, которая связывает Прагу и Брно: на 52-м километре автомагистрали столкнулись автобус, два грузовика и несколько легковых автомобилей - всего 23 машины. В результате пострадали 14 человек.

По информации пресс-секретаря службы спасения Петры Еффенберговой, трое пострадавших со среднетяжелыми травмами доставлены в пражскую больницу Мотол, еще четверым оказывают помощь в больнице города Бенешов. Остальные получили медпомощь на месте – они сейчас находятся на ближайшей автозаправке.

По информации дорожной службы, наихудшая ситуация сложилась в центральной и восточной частях Богемии. Помимо закрытого из-за аварии участка трассы D1 движение частично затруднено в Праге, а также в городах Нимбург, Градец-Кралове, Млада-Болеслав, Подебрады, Раковник и Йичин.

В Злинском крае дорожное движение сегодня затрудняет сильный ветер, туман и местами снег, гололед зафиксирован в Карловарском, Краловеградецком, Либерецком, Среднечешском и Пардубицком краях.

Водителей просят ездить как можно медленнее и внимательнее, особенно во второй половине дня, когда многие перед Рождеством поедут по магазинам. Метеорологи предупреждают, что гололед может продержаться до 13:00.

Источник: Lidovky, ČTK

Рассказать всем:
Темы
Чехия погода дтп Автомобили
Читайте
по теме 
Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине
23.12.2016 10:05 Общество
Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине
42 0
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
22.12.2016 19:55 Культура
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
527 0
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
22.12.2016 18:23 Общество
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
376 0
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
22.12.2016 14:02 Жизнь
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
774 0
Последние новости:
23
декабря
Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине
23.12.2016 10:05 Общество
Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине
42 0
В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции
23.12.2016 08:31 Общество
В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции
214 0
22
декабря
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
22.12.2016 19:55 Культура
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
527 0
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
22.12.2016 18:23 Общество
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
376 0
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
22.12.2016 14:57 Общество
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
2291 1
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
804 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
874 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
460 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
501 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
535 0



Мобильная версия