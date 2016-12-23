Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий

В результате одной из аварий на трассе D1 столкнулись автобус, два грузовика и несколько легковушек - всего целых 23 машины!

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Гололед сегодня является причиной трудностей с дорожным движением почти по всей стране – на дорогах Чехии, за ночь превратившихся в настоящий каток, произошли уже десятки аварий. Одна из самых крупных на данный момент зафиксирована на трассе D1, которая связывает Прагу и Брно: на 52-м километре автомагистрали столкнулись автобус, два грузовика и несколько легковых автомобилей - всего 23 машины. В результате пострадали 14 человек.

По информации пресс-секретаря службы спасения Петры Еффенберговой, трое пострадавших со среднетяжелыми травмами доставлены в пражскую больницу Мотол, еще четверым оказывают помощь в больнице города Бенешов. Остальные получили медпомощь на месте – они сейчас находятся на ближайшей автозаправке.

По информации дорожной службы, наихудшая ситуация сложилась в центральной и восточной частях Богемии. Помимо закрытого из-за аварии участка трассы D1 движение частично затруднено в Праге, а также в городах Нимбург, Градец-Кралове, Млада-Болеслав, Подебрады, Раковник и Йичин.

В Злинском крае дорожное движение сегодня затрудняет сильный ветер, туман и местами снег, гололед зафиксирован в Карловарском, Краловеградецком, Либерецком, Среднечешском и Пардубицком краях.

Водителей просят ездить как можно медленнее и внимательнее, особенно во второй половине дня, когда многие перед Рождеством поедут по магазинам. Метеорологи предупреждают, что гололед может продержаться до 13:00.

Источник: Lidovky, ČTK