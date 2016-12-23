Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине

При этом рождественские рынки в Праге, Брно и даже в самом Берлине продолжают работу.

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Вероятно, в чешском городке Угерски-Брод (Злинский край), в котором проживает около 17 тысяч человек, наиболее радикально отреагировали на недавнюю трагедию в Берлине. Если в Праге и Брно полиция усилила патрули и поставила на площадях бетонные ограждения и даже пожарные цистерны, то власти города Угерски-Брод просто взяли и закрыли там рождественский рынок.

Свое решение они объясняют рекомендациями полиции, которая сказала, что рынок нужно либо обнести бетонными ограждениями, либо свернуть. В официальной версии это звучало как «или обезопасить места большого скопления людей, или предотвратить появление таких мест».

По словам заместителя руководителя города Петра Враны, центральная площадь в Угерски-Брод не имеет естественных ограждений, поэтому ее пришлось бы обставить бетонными панелями со всех сторон, а где взять такие панели, мэрия не знает.

«У нас там всего 4-5 палаток, поэтому мы договорились с торговцами, чтобы они оставили только пару палаток с рыбой», - отметил Петр Врана.

В полиции подтвердили, что порекомендовали магистрату закрыть рождественский рынок с учетом повышения мер безопасности по всей Чехии, однако подчеркнули, что это была всего лишь рекомендация, а не требование – решение о закрытии рынка власти приняли самостоятельно.

При этом стоит отметить, что небольшой чешский городок Угерски-Брод не выглядит привлекательной целью для террористов, а многие более крупные города Чехии вообще не предпринимали никаких мер по усилению защиты своих рождественских рынков. Хотя в полиции Угерски-Брод пояснили, что речь идет не только о размере города, но и о том, можно ли на его центральную площадь заехать напрямую с шоссе.

Усиленные меры безопасности после трагедии в Берлине продолжатся в Чехии как минимум до 2 января, сообщил вчера министр внутренних дел Милан Хованец.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на рождественскую ярмарку в западном Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Власти Германии расценивают произошедшее как теракт.

Источник: aktualne.cz