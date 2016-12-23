Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d 0 °C
Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине

Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине

AfoninaAnna 42 0
При этом рождественские рынки в Праге, Брно и даже в самом Берлине продолжают работу.
Фото: pixabay.com
Чешскому городу пришлось закрыть рождественский рынок после трагедии в Берлине

Вероятно, в чешском городке Угерски-Брод (Злинский край), в котором проживает около 17 тысяч человек, наиболее радикально отреагировали на недавнюю трагедию в Берлине. Если в Праге и Брно полиция усилила патрули и поставила на площадях бетонные ограждения и даже пожарные цистерны, то власти города Угерски-Брод просто взяли и закрыли там рождественский рынок.

Свое решение они объясняют рекомендациями полиции, которая сказала, что рынок нужно либо обнести бетонными ограждениями, либо свернуть. В официальной версии это звучало как «или обезопасить места большого скопления людей, или предотвратить появление таких мест».

По словам заместителя руководителя города Петра Враны, центральная площадь в Угерски-Брод не имеет естественных ограждений, поэтому ее пришлось бы обставить бетонными панелями со всех сторон, а где взять такие панели, мэрия не знает.

«У нас там всего 4-5 палаток, поэтому мы договорились с торговцами, чтобы они оставили только пару палаток с рыбой», - отметил Петр Врана.

В полиции подтвердили, что порекомендовали магистрату закрыть рождественский рынок с учетом повышения мер безопасности по всей Чехии, однако подчеркнули, что это была всего лишь рекомендация, а не требование – решение о закрытии рынка власти приняли самостоятельно.

При этом стоит отметить, что небольшой чешский городок Угерски-Брод не выглядит привлекательной целью для террористов, а многие более крупные города Чехии вообще не предпринимали никаких мер по усилению защиты своих рождественских рынков. Хотя в полиции Угерски-Брод пояснили, что речь идет не только о размере города, но и о том, можно ли на его центральную площадь заехать напрямую с шоссе.

Усиленные меры безопасности после трагедии в Берлине продолжатся в Чехии как минимум до 2 января, сообщил вчера министр внутренних дел Милан Хованец.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на рождественскую ярмарку в западном Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Власти Германии расценивают произошедшее как теракт.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Рождество праздники терроризм
Читайте
по теме 
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий
23.12.2016 09:15 Общество
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий
145 0
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
22.12.2016 19:55 Культура
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
527 0
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
22.12.2016 18:23 Общество
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
376 0
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
22.12.2016 14:02 Жизнь
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
774 0
Последние новости:
23
декабря
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий
23.12.2016 09:15 Общество
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий
145 0
В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции
23.12.2016 08:31 Общество
В Праге хотели ограбить обменник, но вора закрыли в здании до приезда полиции
214 0
22
декабря
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
22.12.2016 19:55 Культура
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла
527 0
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
22.12.2016 18:23 Общество
Новый прогноз погоды: на Рождество в Чехии будет тепло и дождливо
376 0
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
22.12.2016 14:57 Общество
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
2291 1
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
804 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
874 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
460 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
501 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
535 0



Мобильная версия