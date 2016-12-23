Мусульманка из Чехии написала смелое письмо террористам

«Я не хочу смотреть на то, как меня из-за вас боятся дети. Я пожелаю своим друзьям счастливого Рождества, хоть вы и пытались отнять у них эту радость», - написала 18-летняя девушка, назвав террористов «носителями зла и ненависти».

Фото: страница Иман Халебовой в Facebook

18-летняя мусульманка из Йемена Иман Халебова (Eman Ghalebová), которая учится в гимназии чешского города Теплице, написала в своем аккаунте в Facebook смелое открытое письмо террористам из «Исламского государства» («ИГ», запрещенная в России террористическая организация), где назвала их «носителями зла и ненависти».

«Свое письмо я начну не с «Ас-саляму алейкум» («Мир вам» - арабск.), но с проклятия, которое я возношу в небо каждый день с каждой молитвой. Не буду вас приветствовать с миром и добром, потому что вы носители зла и ненависти. Я не хочу вас вообще приветствовать и причислять к людям, потому что в вас нет и капли человечности», - говорится в послании.

Фото: скриншот письма

Девушка требует, чтобы террористы перестали пугать людей, которые были к ней добры, справедливы и толерантны, и не пытались убедить мир в том, что они ведут войну «мусульман против немусульман», потому что это неправда, так как большая часть жертв ИГ являются приверженцами исламской религии, и многие теракты происходят в мечетях. Кроме того, напоминает девушка, террористы действуют в полной противоположности с указанными в Коране ценностями.

«Вы какую книгу вообще читаете?! <…> Вы превратили фразу «Аллах Акбар» в выкрик смерти. Эту фразу я повторяю по 5 раз в день при молитве. Зачем?!» - возмущается Иман Халебова.

Девушка заявляет, что никогда не перестанет любить свою лучшую подругу-христианку, и еврея, который с улыбкой подал ей руку, и не забудет людей, помогавших ей в трудные минуты, будучи в большинстве своем атеистами.

«Я больше не могу видеть их страх. После каждого вашего преступления я вынуждена успокаивать их и убеждать, что я не террористка, как вы. Я не хочу смотреть на то, как меня из-за вас боятся дети. <…> Я пожелаю своим друзьям счастливого Рождества, хоть вы и пытались отнять у них эту радость. Не забуду также подарить им подарок и спеть с ними рождественскую песню», - пишет девушка, выражая надежду, что в итоге страны сплотятся в борьбе против терроризма, и добро все-таки одолеет зло.

Свое письмо, набравшее уже 1,7 тысяч лайков и 615 публикаций, Иман Халебова закончила также проклятьями в адрес террористов. Публикация вызвала бурное обсуждение в соцсетях – многие поддерживают Иман и восхищаются ее храбростью, хотя и опасаются, что такое громкое заявление может иметь негативные последствия для девушки.

Имя Иман Халебовы в Теплице известно многим – она является активной участницей различных мероприятий, направленных на ослабление антиисламских настроений среди населения, чем вызывает недовольство некоторых противников иммигрантов арабского происхождения.

Так, весной этого года директора гимназии, где учится Иман, завалили требованиями исключить ее из школы за то, что она якобы представляет опасность для других учеников. Директор, разумеется, ее не исключил, а одноклассники Иман сняли в ее поддержку видео-ролик.

Девушка переехала в Чехию в 2003 году с семьей. Ее отец работает врачом. Иман является открытой мусульманкой, носит хиджаб и считает Чехию своим домом.

Источник: iDNES