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Тунисца, которого подозревают в теракте в Берлине, застрелили

Тунисца, которого подозревают в теракте в Берлине, застрелили

Vlada Marsheva 51 0
Вероятного виновника трагедии на рождественской ярмарке в Берлине, в которой погибла и гражданка Чехии, застрелили.
Фото: @AmichaiStein1, twitter.com
Тунисца, которого подозревают в теракте в Берлине, застрелили

Итальянская полиция застрелила гражданина Туниса Аниса Амри – водителя, который в понедельник наехал на украденном грузовике на толпу людей, гулявших на рождественской ярмарке в центре Берлина. Информацию об этом подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Перестрелка произошла около 3 ночи возле вокзала в Сесто-Сан-Джованни недалеко от Милана. Полицейские попросили у Амри показать им документы. В ответ на это он с криками «Аллах акбар» стал в них стрелять. Одного полицейского он ранил. По информации агентства Reuters, личность террориста определили по отпечаткам пальцев.

В Италию Амри приехал из Германии на поезде через Францию. По словам руководителя итальянского комитета по борьбе с терроризмом Альберта Нобили, следователи нашли в рюкзаке Амри билет на поезд. Затем он доехал на поезде до Милана, откуда направился в Сесто-Сан-Джованни.

В Германию Амри приехал в 2015 году именно из Италии, где он жил в 2012 года. По информации итальянских следователей, в Италии он был в заключении. 

В понедельник на рождественской ярмарке в Берлине погибло 12 человек. Около 50 человек пострадало. Среди погибших была и гражданка Чехии. Об этом в четверг информировало чешское Министерство иностранных дел.

Надя Чижмарова долгое время жила и работала в германии. Ее муж разыскивал ее с понедельника. По анализу ДНК и другим методам идентификации полиция в течение нескольких дней определила, что она оказалась в числе погибших.

В Чехии в связи с терактом в Берлине повысили меры безопасности. Рождественские ярмарки обнесли бетонными ограждениями.

Источник: ihned.cz, idnes.cz, reuters

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Темы
терроризм Италия
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