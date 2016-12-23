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НАСА восхитил астрономический снимок чешского фотографа

НАСА восхитил астрономический снимок чешского фотографа

Vlada Marsheva 1 0
Фотография «Когда-то давно в зимнее солнцестояние», сделанная в Чехии, стала астрономическим снимком дня от НАСА.
Фото: «Когда-то давно в зимнее солнцестояние», Петр Горалек
НАСА восхитил астрономический снимок чешского фотографа

Американское Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА 23 декабря 2016 года опубликовало в категории «Астрономический снимок дня» фотографию чешского профессионального астронома из Брно Петра Горалека под названием «Когда-то давно в зимнее солнцестояние». За 20 лет, которые НАСА ежедневно публикует снимки, это лишь пятая фотография, сделанная в Чехии. Об этом рассказал Павел Сухан с Кафедры астрономии Академии наук.

На панорамном снимке Горалека автор стоит на берегу Сечского водохранилища и смотрит в сторону планеты Венеры, которая зимой этого года будет лучше всего видна в юго-западном направлении. Также на фото изображен Млечный путь и светящиеся лучи. По задумке автора, композиция напоминает Маленького принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.

Для Горалека это уже 8-я фотография, которая стала астрономическим снимком дня НАСА с 2014 года. Три отобранные фотографии были сделаны в Чехии. Снимок, опубликованный 1 июля прошлого года под названием «Венера, Юпитер и ночная светащаяся тень», фотограф сделал в день летнего солнцестояния также над Сечским водохранилищем.

«Венера, Юпитер и ночная светащаяся тень», Петр Горалек

16 сентября этого года НАСА выбрало снимком дня «Полнолуние над Брно».

«Полнолуние над Брно», Петр Горалек

Всего НАСО опубликовало 20 фотографий, над которыми работали чешские авторы. Только 5 из них были сделаны над Чехией, из них автором трех фотографий стал Петр Горалек. Также астрономическим снимком дня становилась работа «Рисунок следов болида» Павла Спурного из Кафедры астрономии в Ондржеёве (1999 год) и «Полярный рассвет» от Яна Шафаржа из Брно (2000 год).

 

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фото космос Чехия США
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